Yeni eğitim öğretim yılı başında 198 yeni okul açılacak

"YAKLAŞIK 4,5 MİLYAR LİRALIK BİR YATIRIM OKUL ZİLİNDEN ÖNCE TAMAMLANACAK"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını eksizsiz tamamlamak için çalışmaları yaz tatilinin ilk haftasında başlattıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"12 Eylül Pazartesi günü çocuklarımızı ihtiyaçları giderilmiş, depreme karşı güvenli, teknolojiye uyumlu, çevre dostu, modern mimaride okullarla karşılamak için Bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yaklaşık 4,5 milyar liralık bir yatırım, okul zilinden önce tamamlanmış olacak. Bunun 2,2 milyar liralık tutarı yeni okulların yapımı, 1,5 milyar lirası onarım ihtiyaçları, 700 milyon lirası ise binalarımızın depreme karşı güçlendirilmesi için ayrıldı."

Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi kapsamında 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı açılacağını hatırlatan Özer, şu ana kadar bin 400 yeni anaokulu ve 10 bin 100 yeni ana sınıfının öğrencilerin eğitim hayatlarına ilk adımlarını atmaları için hazırlandığını belirtti.

Özer, "Bu yıl sonunda hedefimize ulaşmış olacağız. Böylece okul öncesi eğitimde çok önemli bir adımı da atmış olacağız. Her çocuğumuzun okul öncesi eğitim alması ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.