Yeni eş anlamlısı nedir? Yeni kelimesinin eş anlamlısı

Yeni kelimesi Öz Türkçe bir kelimedir. Bir haberin ya da ürünün "çok yakın bir zamanda" çıkmış olduğunu ya da yayılmış olduğunu anlatmak için kullandığımız bir kelimedir. Yeni kelimesinin birden çok eş anlamlısı bulunmaktadır. Yeni kelimesinin eş anlamlısını öğrenmek için yazımıza bakabilirsiniz.



YENİ KELİMESİNİN ANLAMI



Yeni kelimesi bir şeyin "henüz çıkmış olduğunu" ya da bir olayın "biraz önce, hemen" yaşandığını anlatmak için kullandığımız bir kelimedir. Yeni kelimesi aynı zamanda bir kişi için de kullanılabilmektedir.



YENİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI



Yeni kelimesinin eş anlamlıları "henüz","bilinmeyen" ve "güncel" olarak bilinmektedir. Bu kelimeler cümle içerisinde yeni kelimesinin yerine kullanıldığı zaman cümlede herhangi bir anlatım bozukluğu meydana gelmemektedir.



YENİ KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Yeni montum o kadar sıcak tutuyor ki eve dönerken hiç üşümedim.

Yeni çıkan şarkılar arasında müzik zevkime uygun hiçbir şey bulamadım.

Satın alma departmanına yeni bir eleman alınmış. Kibar ve hoş birine benziyor. Umarım iyi anlaşırız.

YENİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI