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Giriş Tarihi: 28.9.2021 10:16

Yeni eş anlamlısı nedir? Yeni kelimesinin eş anlamlısı

Yeni eş anlamlısı nedir? Yeni kelimesinin eş anlamlısı

Yeni kelimesi günlük yaşamda belki de en çok kullandığımız kelimelerden bir tanesidir. Yeni kelimesi sıklıkla bir olayın çok kısa süre önce yaşandığını anlatmak için ya da bir eşyanın ne zaman alındığını anlatmak için kullanılmaktadır. Bu kadar fazla kullanılan bir kelimenin eş anlamlısının da bilinmesinde fayda vardır. Peki ya yeni kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yeni kelimesi Öz Türkçe bir kelimedir. Bir haberin ya da ürünün "çok yakın bir zamanda" çıkmış olduğunu ya da yayılmış olduğunu anlatmak için kullandığımız bir kelimedir. Yeni kelimesinin birden çok eş anlamlısı bulunmaktadır. Yeni kelimesinin eş anlamlısını öğrenmek için yazımıza bakabilirsiniz.

YENİ KELİMESİNİN ANLAMI

Yeni kelimesi bir şeyin "henüz çıkmış olduğunu" ya da bir olayın "biraz önce, hemen" yaşandığını anlatmak için kullandığımız bir kelimedir. Yeni kelimesi aynı zamanda bir kişi için de kullanılabilmektedir.

YENİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Yeni kelimesinin eş anlamlıları "henüz","bilinmeyen" ve "güncel" olarak bilinmektedir. Bu kelimeler cümle içerisinde yeni kelimesinin yerine kullanıldığı zaman cümlede herhangi bir anlatım bozukluğu meydana gelmemektedir.

YENİ KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Yeni montum o kadar sıcak tutuyor ki eve dönerken hiç üşümedim.
  • Yeni çıkan şarkılar arasında müzik zevkime uygun hiçbir şey bulamadım.
  • Satın alma departmanına yeni bir eleman alınmış. Kibar ve hoş birine benziyor. Umarım iyi anlaşırız.

YENİ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Güncel şarkılar listesinde favori sanatçımın yeni şarkısı en tepede bulunuyor.
  • Yemek fırından henüz çıktı. Çok sıcak olduğu için yerken dikkat etmelisin.
  • Bilinmeyen bir hastalık ortaya çıktı. Uzman hekimler konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Yeni eş anlamlısı nedir? Yeni kelimesinin eş anlamlısı
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