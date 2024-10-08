Yeni mezunlar 4.5 ayda iş buldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'deki 201 üniversiteyi 5 alandaki 64 göstergeye göre değerlendirerek "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2024"ü yayımladı. Rapora göre, Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan öğrencilerin yurtiçi ilk iş bulma süresi ortalaması 2023 yılında 4.5 ay olarak gerçekleşti. Bu süre 2022 yılında 6.4 ay olarak hesaplanmıştı. Üniversitelerin doktora programlarından mezun sayısı ise önemli bir artış göstererek 11 bin 290'dan 2023'te 13 bin 561'e yükseldi. Üniversitelerin "Eğitim ve Öğretim", "Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın", "Uluslararasılaşma", "Sürdürülebilirlik" ve "Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk" gibi başlıklarda değerlendirildiği raporda öne çıkan bazı diğer sonuçlar ise şöyle:Rapora göre, Türkiye'deki üniversitelerde uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı sayısında artış kaydedildi. Uluslararası öğrenci oranı yüzde 6.23'ten yüzde 7.1'e yükselirken, değişim programları kapsamında Türkiye'ye gelen öğretim elemanı sayısı da arttı. Değişim programları kapsamında üniversite başına düşen uluslararası öğretim elemanı oranı, 2023 yılında 13.2'den 16.6'ya çıkarak gelişim gösterdi.2022 yılında endeksli dergi ve kitaplarda kurum adresli yayın sayısı 87 bin 355 iken, 2023 yılında bu sayı 89 bin 334'e yükseldi. 2023 yılında Türkiye'deki 188 üniversitenin endeksli dergi ve kitaplarda ulusal işbirlikli yayın ortalaması yüzde 52 seviyesinde gerçekleşti. Üniversitesektör işbirliğiyle yapılan yayınların oranı da yükselirken, 63 üniversitenin yayınlarına yapılan atıf sayısı dünya ortalamasının üzerinde oldu. YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR:Türk üniversiteleri dünya üniversite sıralama sistemlerinde yükselmeye devam ediyor. 2022 yılında Times Higher Education (THE) sıralamasında Türkiye'den 58 üniversite yer alırken, 2023 yılında bu sayı 75'e yükseldi. Quacquarelli Symonds (QS) sıralama sisteminde ise 2022'de 24 üniversite bulunurken, 2023'te 25 üniversite sıralamada yer aldı. Ayrıca dünyanın en prestijli sıralamaları olan THE'da 3, QS'te ise 2 Türk üniversitesi, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girme başarısını gösterdi.4 bin 827 sosyal sorumluluk projesi ile sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa yönelik 8 bin 763 faaliyet gerçekleştirilirken, öğrenciler tarafından 10 bin 75 sosyal sorumluluk projesi yürütüldü. Yaklaşık 2 milyon öğrenci, Türkiye'deki üniversite kulüplerinde aktif olarak görev aldı. Toplamda 15 bin 194 öğrenci, kulübü ile sosyal sorumluluk projelerine katılarak topluma katkı sağladı. 98 üniversiteden 337 öğrenci topluluğu, uluslararası kuruluşlara üyelikleriyle de global düzeyde etkileşimde bulundu.Raporla ilgili değerlendirmede bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar üniversitelerdeki yapay zekâ çalışmalarına vurgu yaptı. Özvar "Dünyada yaşanan son derece hızlı ve köklü teknolojik gelişmeler yükseköğretimin yapısının yeniden tanımlanmasını ve organizasyonunu zorunlu hale getirmiştir. Özellikle yapay zekâ alanındaki gelişmeler yükseköğretimde çok derin bir etki oluşturmuştur" dedi. Uluslararasılaşma konusunda önemli gelişmeler yaşandığına vurgu yapan Özvar, "Gerçekleştirilen çok sayıdaki çalışma ve projeden iki başlık öne çıkmaktadır: Türkiye- Azerbaycan Üniversitesi'nin kurulması ve 'Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgesi' hazırlık çalışmalarının başlatılması" bilgisini verdi.