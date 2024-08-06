Yeni müfredat hazırlıkları tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Merkezi'nde "Eğitim ve Öğretimde Fırsat Eşitliği" konusunda sunum yaptı. Yeni müfredatta gelinen son noktaya ilişkin de bilgi veren Tekin, modelin 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başından itibaren her kademenin ilk sınıfında uygulanmaya gireceğini hatırlattı. Tekin "Öğrenci programları, ders notları tamamlandı. Öğretmen arkadaşlarımızla ilgili materyaller de kısmen tamamlandı, EBA'ya yükleniyor. Öğretmen arkadaşlarımız da yaz boyunca eğitildi" bilgisini verdi.Tekin, genel bütçeden 2002'de eğitime ayrılan 7.60'lık payın 2023'te 9.74'e çıktığını, eğitim bütçesinin artmasının ülkelerin demokratikleştiğini göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi. İlköğretimde 2002'de ortalama derslik başına 36, bu yıl itibarıyla da 23 öğrenci düştüğünü anlatan Tekin, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının da 28'den 16'ya indiğini vurguladı. Tekin, "Rakamları ülkenin ismini kapatarak anlatsak, yani 20 yılda derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı yarı yarıya azaltılmış dense, o ülkede eğitim devrimi yapıldı diye eğitim bilimleri kitaplarında, eğitim fakültelerinde ders olarak okutulur" dedi.