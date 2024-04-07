Yeni müfredat kademeli uygulanacak

Bakan Tekin milletvekillerinin 2024-2025 eğitim-öğretim yılında hayata geçecek müfredata ilişkin yazılı soru önergelerini yanıtladı. Geçen sene müfredatın genel hatlarının çizildiğini hatırlatan Tekin, değişikliğin yeni eğitim-öğretim yılından itibaren kademeli olarak uygulamaya konulmasının planlandığını belirtti. Tekin, "Çağın ihtiyaçlarına göre müfredat konularında, eğitim sisteminde zaman zaman değişiklik gerekiyor. Bakanlığımızca 2017'de uygulanan müfredat değişikliğinin sonuçlarının alınması, değerlendirilmesi, yeniden gözden geçirilmesi gözlenerek, bilim insanları, konunun paydaşları ile görüş alışverişi yapılıyor" bilgisini verdi.Program geliştirme aşamaları başlamadan önce farklı ülkelerin programlarının incelendiğine dikkat çeken Tekin, "Ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerimizde akademisyenler, alan uzmanları görev aldı. Sürecin en başında öğretmenlerimizin görüşleri de başvuruldu. Müfredat değişikliğinde temel alınan ana kaynak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'dir. Bunun temelini oluşturan kavramsal becerilerin, alan, sosyal, duygusal öğrenme ve okuryazarlık becerilerinin belirlenerek tanımlanmasına ilişkin çalışmalar 2021'den beri yürütülüyor. Yeni müfredat hazır olduğunda kamuoyu ile paylaşılacak" diye konuştu.