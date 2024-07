Yeni nesil bir öğrenim kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEU), 40 binden den fazla öğrencisi, yaklaşık 3 bin öğretim üyesi, yılda 100 bin hastanın tedavi gördüğü bir eğitim hastanesi ve 35 binden fazla aktif mezunuyla yüksek profilli küresel bir öğrenim kurumu olarak ön plana çıkıyor. Kuruluşundan bu yana en iyi araştırma, öğretim ve öğrenimde mükemmellik, uluslararasılık, disiplinler arası iş birliği ve yaratıcı değişim kültürünü teşvik etmesiyle öne çıkıyor. 20 fakülte, 1 konservatuvar, 10 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 1 meslek yüksekokulu ve 18 koordinatörlükle geniş bir akademik birim yelpazesi sunan üniversite, ayrıca 35 uygulama ve araştırma merkeziyle zengin bir kültürel ve araştırma altyapısına sahip. Yetkiler Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni şöyle tanıtıyor:Uluslararası misyona sahip bir üniversite olduğumuzu duymuş olmalısınız. Her yıl 5 kıta, 100'den fazla ülkeden gelen ve giderek artan sayıda uluslararası öğrenci eğitim için Necmettin Erbakan Üniversitesine kaydolmaktadır. Bu öğrenciler, Havacılık Yönetiminden Sosyal Bilimlere, Küresel Çalışmalardan Tıp Bilimlerine kadar etkileyici bir yelpaze arasından seçim yaparlar. Ayrıca Üniversitemiz merkezlerinde Hukuk, Sağlık, Yabancı Dil, Müzik, Mesleki Gelişim ve gençlere yönelik farklı pek çok alanda kurslar düzenlenmektedir. Eğitim müfredatlarımızın ötesinde temel yeterlikleri ve kişilerarası becerileri de artırmaya yönelik bu kurslarımız, öğrencilerin kişisel gelişimine yönelik fırsatlar sunar. Tutkuları ne olursa olsun, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde eğitim almayı seçen öğrenciler kendi potansiyelini keşfeder ve gerçekten ne yapmak istediklerini bulmaya bir adım daha yaklaşır.Necmettin Erbakan Üniversitesi, öğrencilerin kendileri için düşünme yeteneklerine inanır. Kampüs hayatı, burada öğreten, öğrenen veya başka bir şekilde meşgul olan insanlar kadar çeşitlidir. Farklılık ve açıklık ilkesiyle hareket eden 150'den fazla topluğumuz farklı alanlarda fikir yürütüp etkinlik düzenliyor.Genç ve dinamik atmosferiyle başarıyı her şeyin önünde tutan Necmettin Erbakan Üniversitesi, 6 farklı derecelendirme kuruluşunun listelerinde yer almakta ve son 5 yılda uluslararası ranking sıralamalarında istikrarlı yükselişine devam etmektedir. Times Higher Education'ın (THE) yaptığı ve son 50 yıl içerisinde kurulan dünyadaki en iyi üniversitelerin sıralandığı 2024 Genç Üniversiteler Dünya Sıralamasında üniversitemiz, listeye Türkiye'den giren 58 üniversite içinde genel sıralamada 8'inci, devlet üniversiteleri arasında ise 2'nci oldu. "Öğretim" kategorisinde Türkiye'deki üniversiteler arasında geçen yıl birinci sıraya yükselen üniversitemiz, 2024 yılında da bu başarısını koruyarak 1'inci sırada yer aldı. NEÜ, bu kategoride dünyada 673 üniversite içinde 38'inci oldu.