Yeni nesil tarım droneleri ülkemize ortalama 120 milyon lira tasarruf sağlıyor

Bartın Üniversitesi Makine mühendisliğini bitiren Selim Doğukan Yolcu ve Özgür Uzunca ve 2024 yılında yüksek lisans yapan 2 arkadaş geliştirdikleri yeni nesil tarım droneleri ile hem ülkemiz de ilaç, su ve zamandan tasarruf sağlayıp, aynı zaman da yeterli ve doğru sulama ile gübreleme yaparak, üretim kalitesi ile verimini artırmayı hedefliyorlar.

1.5 YILDIR TARIM DRONELERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPIYORLAR

2022 Yılında Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliğini bitiren Selim Doğukan Yolcu ikinci sınıfta iken Üniversite bünyesinde Uzay ve Havacılık kulübünü arkadaşları ile birlikte kurduklarını belirterek" Kurduğumuz Havacılık ve Uzay kulübü hali hazır da 7 farklı TEKNOFEST takımı üzerinde proje geliştiren ve 200 ü aşkın öğrenci ile de sosyal anlamda ve teorik olarak yarışmalara hazırlanıyorlar. Mezun olduktan sonra neden kendimizi geliştirip, ülkemize hizmet etme prensibi ile 1.5 yıl önce çalışmalara benim gibi Makine Mühendisliği bölümü mezunu Özgür Uzunca arkadaşım ve yazılımcı arkadaşlarımızla Tarım Droneleri üzerine çalışmalara başladık.

KOSGEB'DEN DESTEK ALDIK

KOSGEB in 2 farklı desteğine müracaat ettiklerini belirten Yolcu, "KOSGEB'in 2 farklı ve çeşitli kamu kuruluşların desterği ile 6 ay önce şirketleşip çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ülkemizde yaklaşık 100 Milyon dolarlık bir pazarı bulunuyor ve her yıl yüzde 20-25 civarında bu Pazar genişliyor. Ülkemiz de hali hazır da Tarım Droneleri üstü açık tarım alanlarında ilaçlama ve gübreleme işi yapıyor" dedi.

YENİ NESİL TARIM DRONELERİ ÜLKEMİZE ORTALAMA 120 MİLYON TL TASARRUF SAĞLIYOR

Yolcu Çiftçi ve ilca firmalarının problemleri çalışmalarında ana etken olduğunu belirterek, "İlça firmaları ve çiftçilerimizin problemleri ARGE çalışmalarında etken oldu. Bizim geliştirdiğimiz ve patentli yeni nesil olan bu Tarım Dronelerin de birinci meyve bahçelerinde tarım dronelerinin kullanılmaması idi, ağaçların boyutları ve dallarının sık olması droneler uçurulamıyor veya uçurulsa bizim kaza kırımlara maruz kalıyor. Bizim geliştirdiğimiz özel ilaçlama aparatı ile çözüm getiriyoruz ve böylece tarım droneleri meyve bahçelerinde ilaçlamada da kullanılacak. İkinci olay ise Çiftçilerimiz çok büyük değişik geometrik tarım alanlarında kullanırken, koordinatların belirlenmesi zaman kaybına neden oluyor idi, biz zaman kaybını yüzde 35 ila 40 indirgeyen bir yazılım geliştirdik. Bu yazılım tabu kadastro entegreli bir yazılım, yani tarım arazisine gitmeden tabu kadastrodaki arazi bilgilerini otomatik olarak yüklüyoruz ve diğer tarım dronelerine göre daha az bir zaman da yüzde 35 ila 40 daha fazla ilaçlama yaparak zamandan tasarruf ediliyor. Üçüncüsü ise tarım dronelerinde bilinçsiz olarak ilaçlama ve su kullanımı oluyor, yani çiftçimiz hangi mahsule, hangi arazi de uygulama yaparken su ve ilaç hesaplamada yanlışlık yapıyor, böylece sudan ve ilaçtan israf etmiş oluyor böylece arazisindeki mahsule zarar vermiş oluyor. Bizler tarım Bakanlığından ve Ziraat Mühendislerinden aldığımız verileri matematiksel algometreye dönüştürüyoruz, böylece çiftçi kumandaya ne kadarlık bir araziye hangi mahsule ilaç veya gübre atacağını seçiyor ve ekrana otomatik olarak ne kadarlık ilaç ve ne kadarlık sıvı atması ortaya çıkıyor. Böylece biz yüzde 5 sudan, yüzde 10'da ilaçtan tasarruf sağlamış oluyoruz, sadece bu yeniliklerle birlikte ülkemize 120 Milyonluk bir tasarrufu sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

DENME UÇUŞLARI BAŞARILI

Makine Mühendisi Özgür Uzunca deneme uçuşlarına başladıklarını belirterek, "İlk etap da 1.5 metre boyutundaki tarım dronelerin yapımını Bartın Üniversitesinde, Bartın OSB İnovasyon ve Gebze TEKNOPARK'daki bürolarımızda yaparak, çeşitli alanlarda uçuşlarını başarı ile gerçekleştirdik. Şimdi 2 metre boyutundaki Tarım Dronelerinin üretimine ve yeni nesil olarak kabul edilen bu dronelerin belirttiğimiz yazılımları da bitmek üzere. Böylece önümüzdeki günlerde ise bu yeni nesil Tarım Dronelerinin uçuşlarını gerçekleştirip, seri üretim yapmayı planlıyoruz. Seri Üretimler için sanayicilerimizden destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

KOSGEB VE KAMU KURUMLARININ DESTEĞİ İLE BAZI ŞEYLERİ BAŞARDIK

Makine mühendisi Özgür Uzunca ise 2023 yılı Ocak ayında KOSGEB e başvurduklarını belirterek, "2023 yılı Ocak ayında KOSGEB başvurduk ve raporlama ve projelendirme derken 2023 Temmuz ayında Orta Arge desteği, 2024 yılı başında ise İleri Destek kapsamında destekleri aldık. Ayrıca Organize sanayi bölgesinde bulunan İnovasyon merkezinde Sayın Valimiz Nurtaç Arslan'ın desteği ile ofisimizi açtık, ikinci ofisimizi ise Gebze bulunan Türkiye'nin en büyük Teknoparkında açtık. Bu destekler sayesinde ilerlememiz ve bu günlere gelmemiz çok daha çabuk oldu" diye söyledi.

DEVLETİMİZ GENÇLERİMİZİN PROJELERİNE DESTEK VERİYOR

Özellikle 30 yaş altı gençlere seslenen Makine Mühendisleri Selim Doğukan Yolcu ve Özgür Uzunca, "Gençlerimiz özellikle KOSGEB her alanda üretim yapacak, istihdam sağlayacak gerçek projeleri çok iyi paralarla destek veriyor. Buradan özellikle 30 yaştı gençlerimize sesleniyorum, KOSGEB in projelerini çok iyi araştırsınlar. Havacılıktan tekstile, Tarımdan, Savunmaya birçok farklı alanda projelerimiz var ise KOSGEB 'in Girişimcilik Programlarına başvurmanız sizlerin çok farklı şeylerin kapısına açacaktır" dedi.