Yeni yönetmelikte devamsızlığa sıfır tolerans

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan yeni yönetmelikle devamsızlık durumları, öğrenci nakilleri ve diploma düzenlemeleri değişti. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde düzenlemeye gidildi. Yeni yönetmelikte lise öğrencilerini ilgilendiren birçok değişikliğe yer verildi. Devamsızlıkla ilgili yeni kurallar belirlendi. Buna göre devamsızlık süresini dolduran öğrenciler, derslere devam edemeyecek, sınavlara giremeyecek, teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgesi alamayacak. Devamsızlık süresini dolduran öğrencilerin durumları değerlendirilirken öğrenim hakkı bulunan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılında eğitimlerine devam edebilecek. Öğrenim hakkı bulunmayan öğrenciler ise açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilecek. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik derslerde devamsızlık süresi, toplam ders saatinin altıda birini geçemeyecek, devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin, ilgili işletmelerle sözleşmeleri feshedilecek ve sigorta çıkışları yapılacak. Bu öğrenciler bir sonraki eğitim ve öğretim yılının başından itibaren bir işletme ile sözleşme imzalamak şartıyla okula devam edebilecek.

NAKİL İŞLEMİ KOLAYLAŞTI

Yetenek sınavıyla öğrenci alan güzel sanatlar ve spor liselerine kayıt hakkı kazanan ancak sınıf açılmaması nedeniyle kesin kayıt yaptıramayan öğrencilerin başka okullara yerleştirilmesi sağlanacak. Ayrıca, öğrencinin veya velisinin can güvenliği riski, doğal afet, velinin kamu görevine atanması gibi zorunlu hallerde öğrencilerin kontenjan şartı aranmaksızın farklı okullara nakledilebilecek. Nakil işlemlerinde öğrencinin merkezi sınav puanı ve yerel yerleştirme kriterleri dikkate alınacak.



DOSYAYLA TAKİP

Öğrencilerin gelişimlerini takip etmek için öğrenci gelişim dosyası kullanılacak. Öğrencilerin akademik gelişimi ve sosyal sorumluluk projeleri, dijital olarak kayıt altına alınacak, ulusal ve uluslararası projelere katılımına dair bilgiler de öğrenci gelişim dosyasında yer alacak. Milli sporcu olma potansiyeline sahip Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve sporcu eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrencilerin okulları ile spor tesisleri arasındaki mesafeden kaynaklı mağduriyet yaşamamaları amacıyla nakil ve geçiş yapabilmelerine imkân sağlanacak. Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Dil derslerinde yapılacak sorumluluk sınavları yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirilecek. Beden eğitimi dersinde etkinliklere katılamayacak durumda olan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin rapor alması zorunlu olacak.