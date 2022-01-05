­Yeni Zelanda Hangi Kıtada? Yeni Zelanda Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Yeni Zelanda yaklaşık olarak 5 milyon nüfusa sahip farklı etnik gruplardan oluşan ve büyük çoğunlukla İngilizce konuşan bir ülkedir. Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'dır. Ayrıca Bu ülkenin en kalabalık şehri ise Auckland'dır. Yeni Zelanda'nın para birimi ise Yeni Zelanda dolarıdır.

Yeni Zelanda Hangi Kıtada?

Yeni Zelanda, takım kıtaları olarak adlandırılan Okyanusya'da yer almaktadır. Bir ada ülkesi olan Yeni Zelanda, güney yarım kürede yer almaktadır. Bu bilgiyi özellikle belirtmemizin nedeni de birçok insanın internette Yeni Zelanda hangi yarım kürede yer alır? Sorusunu aramasıdır. Bu sorunun cevabını net bir şekilde güney yarım küre olarak verip merakları giderebiliriz.

Anayasal monarşi, parlamenter demokrasi ile yönetilen Yeni Zelanda'da devlet başkanı konumunda ise kraliçe 2. Elizabeth bulunmaktadır. Yeni Zelanda çoğunlukla ılıman bir iklime sahiptir. Kuzey kesimlerinde ise subtropikal iklim kendisini göstermektedir. Kışları okyanus kıyıları daha ılık bir iklime sahiptir.

Yeni Zelanda Dünya'nın Hangi Bölgesinde?

Yeni Zelanda güney yarım kürede bulunan Okyanusya kıtasının mensubu bir ülkedir. Bir ada ülkesi olan Yeni Zelanda halkının yarısı kendisini her hangi bir dine mensup olarak görmemektedir. Özellikle Hristiyan olanların sayısı her geçen gün azalmaktadır.

Yeni Zelanda ekonomisi ihracat ile ayakta kalmaktadır. Bu nedenle yaşanan küresel ekonomi dalgalanmaları Yeni Zelanda ekonomisini çaresiz bırakabilmektedir. Ancak bu dalgalanmalar dışında düşük nüfusuna rağmen güçlü bir ekonomiye sahiptir ve kişi başı gelir yüksektir. Bu nedenle de refah düzeyi yüksektir. Son olarak yine Yeni Zelanda hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır sorusuna cevap vererek makaleyi sonlandıralım. Yeni Zelanda Okyanusya adı ile bilinen takım kıtaları üzerinde bulunmaktadır.