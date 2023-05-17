Yenibosna Nereye Bağlı? Yenibosna Nerede, İlçe Mi, Semt Mi?

Küçükçekmece'ye oldukça yakın bir konumda bulunan ve çevresinde pek çok önemli merkezin olduğu Yenibosna nereye bağlı diyenler için bu bölge, İstanbul'un en popüler semtlerinden biridir. Yenibosna hangi yakada diye araştıranlar da bulunur. Avrupa Yakası'nda merkezi bir konumda bulunan Yenibosna nerenin semti diye soranların, Bahçelievler'e bağlı olduğunu öğrenmesi gerekir. Yenibosna hangi ilçeye bağlı ve Yenibosna'ya nasıl gidilir? İşte detaylar…

Yenibosna Nereye Bağlıdır?

Bahçelievler ilçesinin sınırları kapsamında olan Yenibosna, İstanbul'un en ünlü semtlerinden biridir. Son otuz yılda nüfusunda yoğun olarak bir artış yaşanmış ve kontrolsüz bir şekilde kalabalıklaşmaya başlamıştır. Aynı anda, hem yerleşim hem de sanayi bölgesi olarak dikkat çeker. Bu yüzden son derece gelişmiş bir bölgedir. Bünyesinde bulunan çok sayıda tekstil, mağaza, alışveriş merkezi ve bit pazarı sayesinde İstanbul'un dört bir yanından ziyaretçiyi kendine çeker. İmar alanında da gelişme kaydeden semtte, yeni site ve bina yapımlarına aralıksız olarak devam edilmektedir. Merkezi bir konumda bulunmasından dolayı bütün ulaşım hatlarına sahiptir. Önemli iş merkezlerinin bulunduğu Yenibosna, iş ve ticaret alanında faaliyet gösterenler için dikkat çekici bir noktadır.

Yenibosna'ya Nasıl Gidilir?

Anadolu veya Avrupa Yakası'ndan kendi araçları ile yola çıkarak Yenibosna'ya gidecek kişiler, İstanbul Çevre Yolu (O-1), İstanbul Çevre Yolu (O-2) veya D100 kara yolları istikâmeti üzerinden ilerlemelidir. Yoğun İstanbul trafiğine takılmaktan sıkılanların ve acelesi olanların, Yenibosna'ya ulaşmak için M1A metro hattını tercih etmeleri gerekir. İETT otobüs hatlarından ise 31, 34G, 73, 76D, 79FY ve MR20'ye binilmelidir. Aynı şekilde, Marmaray (Ataköy-Pendik) ile Marmaray (Halkalı-Gebze) tren hatları da kullanılabilir. Ancak, direkt olarak Yenibosna'ya gitmediklerinden dolayı aktarma yapılmalıdır. Bu yüzden, taksi tercih edilebileceği gibi toplu taşıma alternatiflerinden biri de seçilebilir.