Yeniden dirilen Karabağ’a Türkiye’den eğitim desteği

2020 yılında Ermenistan'ın işgalinden kahramanca kurtarılan Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki şehirler kısa sürede toparlandı. Yerle bir edilen şehirler tek tek yeniden inşa edildi. Savaş sırasında göçen nüfus da kendi topraklarına dönmeye başladı. Yeniden dirilen bölgenin en büyük eğitim destekçisi ise Türkiye olacak. Türkiye bölgede mesleki eğitimler veren okullar açacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev mesleki eğitim alanındaki işbirliği yapmak üzere bir ek protokol imzaladı.

AĞDAM'DA OKUL İNŞA EDİLECEK

Ek protokol kapsamında, Azerbaycan'da açılacak mesleki eğitim kurumlarında bilişim teknolojileri, konaklama ve seyahat hizmetleri, mobilya ve iç mekân tasarımı, moda tasarım teknolojileri ile yiyecek içecek hizmetleri alanlarında eğitim verilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmesi sonrasında Türkiye'nin Karabağ'da bir okul inşa etmesi yönünde mutabakat sağlandığını belirten Bakan Tekin, Ağdam'da ya da uygun olacak başka bir yerde okul inşa edeceklerini bildirdi.

TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ

Bakan Tekin "Mesleki ve teknik eğitim konusunda gerçekten Türkiye'de çok farklı uygulamaları hayata geçirdik ve sonuç elde ettik. Bu, bizim tecrübemizi buradaki meslek eğitimde ilgili arkadaşlarla paylaşmak; Azerbaycan'daki gençlerimizin, çocuklarımızın bu tecrübelerden faydalanması için elimizden geleni yapacağımız bir protokol'' dedi.

BAKÜ'DE YENİ AHMETLİ YERLEŞKESİ

Öte yandan Bakü'deki Bakü Türk Anadolu Lisesi'nin de yeni ve daha modern olan Ahmetli Yerleşkesi de hizmete açıldı. Buradaki konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne değinen Bakan Yusuf Tekin, müfredatta Türk dünyasıyla ilişkilerin yansıtılmasına ve Azerbaycan'a verilen öneme de değinerek "Okul programlarımızda artık 'Orta Asya' ifadesi yerine 'Türkistan' ifadesini kullanmaya başladık. Türk cumhuriyetlerinin hepsiyle ilgili çocuklarımızın bilgi sahibi olmasını istiyoruz, özellikle de Azerbaycan'la ilgili olarak'' dedi. Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ise 1990'lı yıllardan itibaren binlerce Azerbaycanlı gencin Türkiye'de aldığı eğitimin ülkenin gelişiminde önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

İSTANBUL'DA OKUL AÇILACAK

BAKAN Amrullayev Türkiye'de de bir Azerbaycan okulu açılacağını açıkladı. Amrullayev İstanbul'da kısa süre içinde açılacak olan Azerbaycan okulunun yurtdışında kurulan ilk Azerbaycan okulu olacağını ve bunun da kardeş Türkiye'de gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi.