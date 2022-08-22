Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir? Yenilenebilir Enerji Nedir, Neleri Kapsar?

Yenilenebilir enerji üzerinde çalışmalar son yıllarda artmıştır. Bilim dünyasında geniş bir mesai harcanan bu konu, her ne kadar akademik bir konu olsa da artık halk tarafından da ilgiyle takip edilmektedir. Gezegenimizi gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde bırakabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma yoluna gitmeliyiz. Peki ya yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? yenilebilen enerji diğer kaynaklardan farklı olarak dikkatli kullanıldığında insanlığın ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir. Peki ya yenilenebilir enerji nedir? İçeriğimizde yenilenebilir enerji neleri kapsar? Sorusuna net bir cevap hazırladık.

Yenilenebilir Enerji Nedir?

Yenilenebilir enerjilere mesai ve bütçe ayırmak artık insanlığın yapmak zorunda olduğu bir zorunluluk halini aldı. Bu büyük görev ve zorunluluk doğal olarak bilim camiasından taşarak halka indi ve bu durum da çoğu insanın kafasında yenilenebilir enerji nedir? Sorusunu oluşturdu. Peki ya yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? son derece önemli bir konu olan yenilenebilir enerji neleri kapsar?

Doğal kaynaklardan alınabilen ve doğa tarafından devamlı suretle takviye edilebilen enerjiye Yenilenebilir enerji denmektedir.

Takviye edilebilen enerji derken bahsedilen şey esasen doğadır. Yenilenebilir enerji, yenilenebilir kaynakla, doğada daimî bir şekilde devam eden ve doğal süreçlerde oluşmuş enerji kaynaklarından elde edilir. Yenilenebilir enerjinin sağlanması için de devamlılığı olan doğal süreçlerden yararlanılır. Yenilenebilir enerji ne yazık ki tesisler, hayvanlar veya beşerî sebeplerle kalıcı olarak tüketilemez.

Enerji üretimi için yararlanılan esas şey doğal kaynaklardır. Kullanılan kaynaklar bitiş hızından çok daha hızlı bir sürede kendini yenileyebilirse, enerji kaynakları bu yöntemle tükenmeyecektir ve sürdürebilir enerji kullandıkça tükenmeyecek, devamlı olarak kullanılabilecektir.

Yani bu noktada yenilenebilir enerji prensibinin yanında, yenilenebilen enerji kaynağı da bu enerji biçiminin elde edilebildiği kaynaklara verilen en genel isimdir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Ekonomik, çevre dostu ve doğada var olan enerji kaynaklarının önemi her geçen gün çok daha iyi anlaşılmaktadır. Peki yenilenebilir enerji kaynakları örnekleri nelerdir? Yenilenebilir enerji kaynaklarının örnekleri aşağıda açıklamalı bir biçimde verilmiştir.