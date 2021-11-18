Yenilgi kelimesi, kişilerin ikili diyaloglarında sıkça kullanmayı tercih ettikleri bir kelimedir. Bir tartışma, karşılaşma ya da müsabaka sonrasında galip gelinemeyen durumlar yenilgi kelimesi ile aktarılır. Cümle içerisinde yenilgi kelimesini kullanmak istemeyen kişiler eş anlamlı kelimelerini kullanmayı tercih edebilir. Bu yüzden kişiler yenilgi kelimesinin eş anlamlı kelimelerini de araştırırlar. Bu yazımızda yenilgi kelimesi ve eş anlamlıları hakkında merak edilenleri sizlerle paylaşacağız. İşte Yenilgi eş anlamlısı nedir? Yenilgi kelimesinin eş anlamlısı.
Yenilgi kelimesinin anlamı
Yenilgi kelimesi günlük hayatta kurduğumuz cümlelerde sık sık kullanmayı tercih ettiğimiz bir kelimedir. Bir tartışma, karşılaşma ya da müsabaka sonrasında galip gelinemeyen durumları anlatmak için kullanılan bu kelimenin Türk Dil Kurumu'ndaki karşılığı da yarış, savaş, oyun, güreş gibi iki kişi ya da takımlar halinde yapılan müsabakalarda galip gelememektir. Bir diğer tanımı da bir kişinin giriştiği işte başarısızlık elde etmesidir. Yenilgi kelimesinin kökü bulunmaz. Yenilmek kelimesinde türeyen bir kelime olarak günümüzde kullanılmaktadır. Kökeni hakkında da net bir bilgi bulunmamaktadır.
Yenilgi kelimesinin eş anlamlısı
Yarış, savaş, oyun, güreş gibi iki kişi ya da takımlar halinde yapılan müsabakalarda galip gelememek olarak tanımlanan yenilgi kelimesinin eş anlamlılarını şu şekilde sıralayabiliriz: Bozgun, mağlubiyet ve hezimet. Türkçede kurduğunuz cümlelerde yenilgi kelimesi yerine Bozgun, mağlubiyet ve hezimet kelimesini kullanabilirsiniz. Bu kelimelerin kullanılması cümle içerisinde herhangi bir bozulmaya yol açmayacaktır.
Yenilgi kelimesinin cümle içinde örnek kullanım
Yenilgi kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım
Hezimet:
Mağlubiyet:
Bozgun: