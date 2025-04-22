Yepyeni Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Yep Yeni Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Günlük yazışmalarımızda ve metinlerimizde sıklıkla kullandığımız bazı kelimelerin yazımında tereddüt yaşayabiliriz. "Yepyeni" kelimesi de, ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiği konusunda kafa karışıklığına yol açabilen ifadelerden biridir. Dil Kurumu (TDK), bu konuda oldukça net bir kural koymuştur. Yepyeni nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularına cevap bularak doğru yazımı öğrenmenizin yanında ek olarak, bu tür yaygın yazım hatalarının da önüne geçmeyi sağlayabilirsiniz.

Yepyeni Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "yepyeni" kelimesi bitişik yazılır. Bu kelime, "yeni" sıfatının pekiştirilmiş şeklidir ve önüne "yep-" pekiştirme öneki getirilerek oluşturulmuştur.

Doğru yazım: yepyeni

Yanlış yazım: yep yeni

Bitişik yazım zorunludur; çünkü bu tür pekiştirilmiş sıfatlar anlam kaymasına uğramadan tek bir kavram oluştururlar.

TDK'ye Göre Yep Yeni Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun açıkça belirttiği kurala göre, bazı pekiştirme sıfatları ve zarfları bitişik yazılır. "Yepyeni" kelimesi de "çok yeni", "büsbütün yeni" anlamlarını taşıyan bir pekiştirme sıfatı olarak kabul edilir ve bu nedenle bitişik olarak yazılması gerekir.