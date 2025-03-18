Yer Altı Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Yeraltı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Yeraltı kelimesi, hem somut hem de soyut anlamlarda kullanılabilir. Somut olarak, yerin altındaki mağaralar, tüneller veya madenler gibi yerleri ifade eder. Soyut olarak ise gizli, yasa dışı faaliyetleri veya marjinal grupları ifade eder. Türkçede mekân ve konum bildiren kelimelerin birleşik yazıldığı durumlar yaygındır. Yer altı nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularına göre dilimizi doğru kullanmak, düşüncelerimizi doğru ifade etmemize ve iletişimde başarılı olmamıza yardımcı olur.

Yer Altı Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) belirlediği yazım kurallarına göre "yeraltı" kelimesi bitişik yazılmalıdır. "Yer" ve "altı" kelimeleri birleşerek yeni bir anlam kazandığı için, birleşik kelime kuralları gereği "yeraltı" şeklinde yazılmalıdır.

TDK'ye Göre Yeraltı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Günlük hayatta sıkça kullanılan bu kelimenin ayrı mı, yoksa bitişik mi yazılması gerektiği konusunda zaman zaman hatalar yapılmaktadır. Türk Dil Kurumu'nun güncel yazım kılavuzuna göre, "yeraltı" kelimesi her zaman bitişik yazılmalıdır. Bu kural, kelimenin anlam bütünlüğünü korumak ve dilin doğru kullanımını sağlamak amacıyla konulmuştur.