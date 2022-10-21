Yer Kabuğu Özellikleri - Yer Kabuğu Nedir, Neyden Oluşur, Yapısı ve Katmanlarının Özelliği Nedir?

Yer kabuğu nedir, neden oluşur konusunda birçok detaydan bahsedilebilir. Yer kabuğunun yapısı incelendiğinde birçok farklı özellik ortaya çıkar. En kalın kısımları genel olarak kara parçalarının olduğu kısımlardır. Bu gibi detaylar yer kabuğu nedir soruları kapsamında en çok merak edilen konular arasında bulunur. Yer kabuğunun yapısı, katmanları ve özellikleri hakkında tüm detayları sizler için derledik.

Yer Kabuğu Ne Anlama Gelir?

Yer kabuğu, içinde yaşadığımız gezegenimizin en dış kısımlarında yer alan sert yapı olarak tanımlanabilir. Taş küre olarak da bilinen bu üzerinde yaşam sürdüğümüz bu yer küre farklı katmanlardan oluşur. Yer kabuğunun en önemli özelliği de dünyanın farklı yerlerinde değişik kalınlıklarda olmasıdır. Yüksek dağların yer aldığı alanlarda yer küre diğer alanlara göre çok daha kalındır. Ancak okyanuslarda bu kabuk yapısı daha da incedir.

Yer Kabuğu Katmanları Neler?

Yer küre, çekirdek, manto ve yer kabuğu adı verilen üç farklı katmandan oluşmaktadır. Bunların hem kimyasal hem de fiziksel özellikleri birbirinden farklılık gösterebiliyor. Yeryüzünden yer kürenin merkezine doğru hareket edildiğinde yoğunluk, sıcaklık ve basınç da artış gösterir. Yer kabuğunun yoğunluğu ve bileşimi iki farklı katmandan oluşuyor.

Sial ve Sima katmanlarıdır. Sial katmanı, tüm canlıların üzerinde yaşam kurduğu bir katmandır. Sima ise Sial katmanının altında yer alan katmandır. Yer kabuğunu oluşturan kayaçlar da kendi içinde üç ana gruba ayrılır. Püskürük taşlar, tortul kayaçlar ve başkalaşım kayaçlar yer kabuğunu oluşturan kayaçlardır. Yer kabuğunun kalınlığı ise karalarda yaklaşık olarak 35- 40 km civarındadır. Deniz ve okyanus tabanlarında ise 8- 12 km kadardır.

Yer Kabuğu Özellikleri Neler?

Dünyanın dış katmanı olarak bilinen yer kabuğu birçok farklı özelliğe sahiptir. Bu yer kabuğunun en önemli özellikleri arasında şunlardan bahsetmek mümkün olabilir:

Yoğunluk derecesi en az olan katman türüdür.

En dış katman olarak bilinir.

Manto üzerinde yüzer bir durumdadır.

Sial ve Sima adı verilen iki farklı katmandan oluşuyor.

Sial katmanı silisyum ve alüminyumdan oluşuyor. Sima ise magnezyumdan oluşuyor.

Sial katmanı kıtalarda daha kalınken sima katmanı okyanus derinlerinde daha kalındır.

Yer kabuğunun kalınlığı da dünyanın her yerinde aynı değildir.

Yer Kabuğunun Yapısı, Katmanları ve Özellikleri

Yer kabuğu tüm canlıların yaşamını sürdürdüğü dünyanın dış katmanıdır. Birçok katman içerisinde yer kabuğu en kırılgan ve ince olan katmandır. Karalarda daha kalın olan yer kabuğu, deniz ve okyanus tabanlarında daha da ince bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda bu katmanları meydana getiren kayaç türleri de birbirinden farklıdır.