Yer Kabuğunun Mantoya Doğru Alçalmasına Neden Olan Etkenler - Yer Kabuğunun Alçalmasına Neden Olan Olaylar Nelerdir?

Litosfer veya taş küre olarak da bilinen yer kabuğunun mantoya doğru alçalmasına neden olan etkenler nelerdir sorusu, birçoğu için merak uyandırıcıdır. Doğal olaylar sebebiyle çökmeye başladığını yeni öğrenenler, yer kabuğunun alçalmasına neden olan olaylar neler diye düşünebilir. Yerkürenin en üst katmanı olan taş kürenin ardından diğer katmanlar gelir ve bunların her biri farklı yapıya sahiptir. İşte yer kabuğunun çökmesine neden olan etkenler…

Yer Kabuğu Neden Mantoya Doğru Alçalır?

Yerküreyi oluşturan katmanların en dışındakine, yer kabuğu, litosfer veya taş küre adı verilir. Okyanusal kabuk (sima) ve kıtasal kabuk (sial) olarak ikiye ayrılır. Yer kabuğu karada daha kalınken, denizlerde ve okyanuslarda çok daha incedir. Karalarda ortalama olarak 30-40 km iken, sularda ise 15-20 km'ye ulaşabilir. Ancak yerküre sadece litosferden ibaret değildir. Manto, dış çekirdek ve iç çekirdek sırasıyla onu takip eder. Ek olarak taş küre, dünyanın farklı bölgelerinde yüksekliğe bağlı olarak değişik kalınlıklara sahiptir. Onun mantoya doğru alçalmasına neden olan bazı faktörler vardır. Bunlar arasında şunlar bulunur:

Volkanik faaliyetler

Levha hareketleri

Jeotermal etkenler

Kıyı sedimantasyonu

Buzul oluşumu

Tortulaşma

Tüm bunlar, yer kabuğunun mantoya doğru yaklaşmasına neden olur. Bunun sonucu olarak ortaya volkanik patlamalar, çöküntüler, deniz seviyesinde yükselmeler, depremler ve erozyon meydana gelir.

Yerin Katmanlarından Mantonun Özellikleri Nelerdir?

Mantonun litosfere yakın akışkan kısmı olan üst mantoya, astenosfer (ateş küre) adı verilir ve tamamen erimiş kayalardan oluşur. Onun hemen altında ise alt manto vardır. Volkanik patlamalara neden olan magma, üst kısımdadır. Mantonun içerisinde yüksek oranda magnezyum, kalsiyum, silisyum, nikel ve demir gibi mineraller bulunur. Yer kabuğu ile dış çekirdek arasında yer alan katmandır. Litosferden ortalama olarak 35 ve 2900 km aşağıdadır. Ancak bu mesafe, karaya ve okyanusa bağlı olarak değişir. Mantonun kalınlığı ise ortalama olarak 2.860 km'dir. Yerküreyi meydana getiren en kalın katmandır. Sıcaklığı ise 1900 ile 3700°C arasında değişkenlik gösterir.