Yer Yön Zarfı Örnekleri - Yer Yön Zarfları Nelerdir, Ne Sorusu Sorulur?

Yer yön zarfı örnekleri bir liste halinde sunulduğu zaman bu sözcüklerin cümle içerisinde kullanılması mümkün olur. Ayrıca "Yer yön zarfları nelerdir?" diyen kişilerin bu sözcüklerin cümle içerisinde nasıl bulunduğunu da araştırdığı bilinir. Bu bağlamda "Yer yön zarfını bulmak için yükleme ne sorusu sorulur?" diyenlere yanıt olan soru sözcüğünün açıklanması gerekir. Böylelikle bu sözcük türü kavranarak yer yön zarfına örnek cümleler kurulabilir.

Yer Yön Zarfı Örnekleri Nelerdir?

Türkçede yer yön zarfı olarak kullanılan pek çok sözcük vardır. Bu zarf sözcükleri temelde fiilin yerini ve yönünü belirtir. Fiil ve fiilimsilerin anlamını yer ve yön bakımından temsil eden bu zarf sözcüklerinin genelde "-eri" ekiyle oluşturulduğu görülür. Bu ipucu hatırlandığı zaman herhangi bir cümledeki yer yön zarfının saptanması kolaylaşır. Bununla birlikte "Yer yön zarfları nelerdir?" diyen kişilere sıralanabilen sözcükler aşağıdaki gibidir:

Öte

Beri

Dışarı

İçeri

Aşağı

Yukarı

İleri

Geri

Yer Yön Zarfına Örnek Cümleler

Fiil veya fiilimsileri yer ya da yön bakımından temsil eden sözcükler yer yön zarfı olarak adlandırılır. Bu zarf sözcüklerinin genelde "-eri" ekiyle bittiği ve isim eki alabildiği bilinir. Dolayısıyla yer yön zarflarının isim eki aldığı zaman ad sözcüğüne dönüştüğü unutulmamalıdır. Bununla birlikte herhangi bir cümlede yer yön zarfının bulunması için kullanılabilen bir soru sözcüğü mevcuttur. Bu soru sözcüğü "Yer yön zarfına ne sorusu sorulur?" diyerek araştırma yapan kişilere yanıt olur. Dolayısıyla bir cümledeki fiile "Nereye?" sorusu sorulduğu zaman yer yön zarfının saptanabildiği belirtilmelidir. Yer yön zarfı çeşitlerinin yer aldığı cümle örnekleri ise aşağıdaki gibidir: