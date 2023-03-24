Yer Yüzü Nasıl Yazılır? TDK Yeryüzü Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Kelime türleri üçe ayrılır. Bunlar basit, birleşik ve türemiş kelimelerdir. Birleşik kelimelerin çoğu bitişik yazılsa da bazıları ayrı yazılır. Yer yüzü nasıl yazılır dediğimizde kelimenin bir bileşik kelime olduğunu öğreniriz. TDK yeryüzü doğru yazılışı birleşik mi ayrı mı olduğunu sizin için araştırdık. Kelimenin doğru yazılışı Türk Dil kurumuna göre bitişik yazılan birleşik kelimelerdendir. Bu nedenle "yeryüzü" şeklinde yazılır. Kelimenin doğru yazılışının ayrıntılarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Yer Yüzü Nasıl Yazılır?

Kelimeler üç türlüdür. Bunlar şu şekildedir:

Basit kelime, yalın haldeki basit sözcük aynı zamanda o sözcüğün köküdür.

Türemiş kelime, isim ve fiil köklerine veya diğer türemiş sözcüklere yapım ekleri getirilerek türetilen sözcüklerdir.

Birleşik kelime, belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, birleşik fiiller, ikilemeler, kısaltma grupları ve kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşan ifadeler yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik kelime olurlar. Birleşik kelimeler belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı olarak yazılır.

Yeryüzü, üzerinde yaşadığımız topraklar ve denizlere denir bir diğer adı ise yerkabuğudur. Yeryüzü kelimesi belirtisiz isim tamlaması ile oluşan bir birleşik kelimedir. Bu nedenle yeryüzü kelimesi bitişik yazılır.

TDK Yeryüzü Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türk dil kurumunun belirlediği kelimelerin yazılışı ile ilgili önemli kurallar vardır. Belirtisiz isim (ad) tamlaması, tamlayanın ek almadığı, tamlananın da belirtili isim tamlamasında olduğu gibi iyelik eki aldığı isim tamlamasıdır. Tamlayan ek (ilgi eki) almadığı için, yani tamlananın kime ya da neye ait olduğu tam olarak bilinmediği için belirtisiz denmiştir. Belirtisiz isim tamlamasına uğramış bazı kelimeler bitişik yazılır. Bu kelimeler belirtisiz isim tamlaması ile oluşmuş birleşik kelime olarak adlandırılır.

Belirtisiz isim tamlaması olan "yeryüzü" kelimesi bir birleşik kelimedir. Cümle içinde kullanımı şu şekildedir: