Yer Zıt Anlamlısı Nedir? Yer Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Yer kelimesinin cümle içerisinde görevi addır. Ayrıca bu kelimenin anlam biçimlerine baktığımızda karşımıza çok zengin bir kelime çıkmaktadır. Yer kelimesi tüm anlam biçimlerini barındırmaktadır. Çoğunlukla gerçek anlamıyla kullanılsa da mecaz ve terim anlamları da bulunmaktadır. Bunlara ek olarak anlam dağarcığı da oldukça geniştir.

YER KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Yer kelimesinin anlam dağarcığını incelediğimizde, anlam çeşitliliği oldukça fazla olan bir kelime çıkmaktadır. Özellikle çok geniş bir anlam ifade etmesi, kelimenin anlam çeşitliliğini arttırmıştır. Bunların yanında kelimenin günümüzde oldukça fazla kullanılması da bir etkendir. Bu bilgilere göre yer kelimesinin anlamları şunlardır:

Üzerinde gezinilen, ayakla basılan taban.

Toprak.

Ekime ya da üzerine yapı kurulmaya elverişli toprak parçası, tarla, arazi, arsa.

Bir nesnenin, bir kimsenin kapladığı ya da kaplayabileceği boşluk.

Bir cismin bulunduğu, durduğu nokta ya da yüzey parçası.(gökbilim terimi)

Görev, makam.

Olanak vermek, yer bırakmak.(mecaz anlam)

Sinema, tiyatro, lokanta gibi kuruluşlarda ya da taşıtlarda oturulacak koltuk, sandalye.

Geçmek, gerçekleşmek, olmak.(mecaz anlam)

Türlü yönlerden saldırarak, çok hırpalayarak, bir kimseyi acınacak duruma sokmak.(mecaz anlam)

YER KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türk Dil Kurumuna göre yer kelimesinin ifade ettiği anlamlardan yukarıda bahsetmiştik. Buradan da anlaşılacağı gibi Türkçe için çok önemli bir kelimedir. Yer kelimesinin anlam ilişkilerini incelediğimizde ise karşımıza zıt anlam çıkmaktadır. Bunun nedeni ise zıt anlamlısının da Türkçede oldukça önemli bir yer tutmasıdır. Yer kelimesinin zıt anlamlısı 'gök' kelimesidir. Bu iki kelimeyi daha iyi ayırt etmek için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Yer yarılsa da içine girsen yine seni bulacağım.

Gök gürültülü sağanak yağışlar bu bölgede gün boyunca devam edecek.

YER KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Yer kelimesi ve zıt anlamlısı günümüzde oldukça fazla kullanılmaktadır. Bu yüzden çok fazla miktarda kelimeyle etkileşim halindedirler. Yer kelimesine benzer kelimeler şunlardır: