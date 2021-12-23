Yere Göre Potansiyel Enerji Nasıl Artar? Bir Cismin Yere Göre Potansiyel Enerjisi Nasıl Bulunur?

Cisimler bulundukları konuma göre enerjilerini saklarlar. Eğer bulunan konum yeryüzünden fazlaca yüksekse, aradaki direnç dolayısıyla potansiyel enerji yüksektir ve her an harcanarak kinetik enerjiye dönüşmeye hazır bir halde beklemektedir. Aynı şekilde nesnenin yere yakın olması ve yerçekimine karşı bir kuvvet uygulamaması halinde ise, direnç az olduğundan potansiyel enerjinin de yüksekteki bir nesneye göre daha az olduğu söylenebilir.

Yere Göre Potansiyel Enerji Nasıl Artar?

Yere doğru düşmekte olan bir cisim üzerine etkide bulunan kütle-çekim kuvveti nesne üzerinde iş yapar ve bu nedenle cismin kinetik enerjisinde artış meydana gelir. Yani bir diğer şekilde anlatmak gerekirse; nesnenin potansiyel enerjisi ile kinetik enerjisinin arasında ters orantılı bir ilişki mevcuttur. Potansiyel enerji azaldıkça, kinetik enerjinin dönüşümü gerçekleşir ve kinetik enerjide artış gözlenir.

Bir Cismin Yere Göre Potansiyel Enerjisi Nasıl Bulunur?

Nesneler sabit hızla çıktığından dolayı kinetik enerji değişmez. Yani yapılan iş, nesnenin potansiyel enerji değişimine eşit orandadır diyebiliriz. Yani yerden h kadar yükseklikte olan bir cismin yere göre potansiyel enerjisi, Ep = mg.h formülü ile bulunabilir.

Potansiyel Enerji Nerede Fazla Olur?

Potansiyel enerjinin en fazla olduğu an, enerji birikimin en yoğun olduğu andır. Örnek olarak bir yay, gerildiğinde veya sıkıştırıldığında çok daha fazla potansiyel enerjiye sahiptir. Yani yayı gerebildiğimiz son nokta, cismin potansiyel enerjisinin en fazla olduğu andır. Potansiyel enerjinin en fazla olduğu an, kuvvetin zirve yaptığı ve bırakılmadan hemen önceki andır.

Yere Göre Potansiyel Enerji Örnekleri

Bir nesneyi yerden daha yüksek bir konuma kaldırdığımızda, nesne yerçekimine karşı bir iş yapmış olur. Yapılan bu iş de nesne üzerinde enerji olarak depolanmaktadır. Bu şekilde nesne, iş yapabilecek duruma gelir. Havadaki bulutların, masanın üzerinde duran vazonun ve uçmakta olan kuşların, yere göre potansiyel enerjileri vardır.

Yerçekimi Potansiyel Enerjisi Formülü

Potansiyel enerjinin simgesi bilindiği gibi Ep 'dir ve birimi de joule'dur. Yeryüzüne h kadar yükseklikte duran ve m kütlesine sahip olan bir nesnenin potansiyel enerjisini tespit etmek için Ep =m.g.h formülünü uygularız.