Yerel tercihin püf noktaları

Türkiye genelinde 2 bin 492 liseye, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Sınavla öğrenci alan okullara toplam 206 bin 414 öğrenci yerleştirilecek. Diğer liselere adrese dayalı siteme göre kayıt yapılacak. Sınavla öğrenci alan liseler için 10 tercih hakkı bulunuyor. Bu tercihlerde okul türü ya da il sınırlaması yok. Ancak sınavla öğrenci alan okulların ekranının açılması için de yerel tercih yapılması gerekiyor. Peki yerel tercihler nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar:Yerel tercih ekranında yeşil, mavi ve kırmızı olmak üzere 3 ayrı alanla karşılaşacaksınız. Bu renkler şu anlama geliyor:Öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu "kayıt alanı"nda yer alan okulları belirtir.Öğrencinin ikamet alanında olmayan ancak adresine yakın olan "komşu kayıt alanı"ndaki okulları belirtir.Öğrencinin kayıt alanı içinde olmayan, ancak il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.Öğrenciler yerel tercihte toplam 5 lise seçebilecek. İlk 3 okul kendi kayıt alanızdan, yani "yeşil alan"dan yapılacak. Daha sonraki tercihler "mavi" ve "kırmızı" alanlardan yapılabilecek. Seçtiğiniz 5 okulun en fazla 3'ü aynı okul türünden olabilir. Yerel yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecek. Yerleştirmede, 8. sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olacak. Yerleştirme sonuçları ise 24 Temmuz'da açıklanacak. İki kez nakil uygulaması olacak. İlk nakil için başvurular 24-28 Temmuz'da yapılacak. İkinci nakil başvuruları 4 Ağustos 17.00'ye kadar yapılacak.