Yerel yerleştirmede 5 tercih hakkı

Liselere geçiş sisteminin ikinci ayağını adrese dayalı yerleştirme oluşturuyor. Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) girmeyen ya da bu sınav sonunda herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenci evinin en yakınındaki okula gidecek. Sınavsız mahalli kayıtlar Anadolu, Mesleki ve Teknik Anadolu ile Anadolu İmam Hatip liselerini kapsayacak. Liselerin tamamına yakını mahallinden öğrenci alacak şekilde il ve ilçe müdürlükleri tarafından öğrenci, adres ve ortaokul bazlı olarak gruplandırılarak "Eğitim ve Kayıt Bölgeleri" oluşturuldu. Çember sistemi olarak da bilinen bu model merkezi sınavla öğrenci alacak okulları kapsamıyor.Eğitim ve Kayıt Bölgeleri 3 çember esasına göre düzenlendi. Birinci çember 5 , ikinci çember 10, üçüncü çember ise 15 km yarıçapa sahip. Bu çemberin kaplamış olduğu bir eğitim bölgesi oluşturuldu. Birinci çemberde evinize en yakın okullar, ikinci çemberde orta yakınlıktaki okullar, üçüncü çemberde ise nispeten biraz daha uzak okullar var. Bu 3 çemberin oluşturduğu eğitim bölgesinde 3 türden toplam 9 okul yer alıyor. Yani tercih ekranında 3 Anadolu lisesi, 3 imam hatip lisesi, 3 tane de meslek lisesi yer alacak.5 tercihin yapılabileceği yerel yerleştirmeler de belli önceliklere göre yapıyor. İşte madde madde o öncelikler:Öncelikle öğrencinin o kayıt alanında olup olmaması en önemli belirleyici. Yani kendi mahallenizdeki okula daha öncelikle sizi yerleştirmeye çalışıyorlar.Aynı mahalledeki diğer öğrenciler ile farkınızı ise ortaokul diploma notunuza bakarak belirliyorlar.Eğer burada da eşitlik varsa geriye doğru 8, 7, ve 6'ıncı sınıftaki yıl sonu başarı puanınız kıstas olarak alınıyor.Bu 3 veride de eşitlik varsa kim daha ön sırada tercih yapmışsa sistem ona öncelik veriyor.Bu da eşit ise bu sefer doğum tarihi daha yeni olan (daha küçük olan) öğrenci öncelik kazanıyor.Tüm bu işlemler tamamlanmadan komşu kayıt bölgesindeki öğrencilere geçilmiyor. Bu nedenle tercihlerinizi kendi kayıt bölgenizden yapmanız daha avantajlı olmanız anlamına geliyor. Bunu da kolay görmeniz için kendi kayıt alanınızdaki okullar sistemde yeşil renk ile renklendirilmiş durumda. Maviler komşu kayıt alanını, kırmızılar da bu ikisinin dışındaki diğer okulları gösteriyor.Herhangi bir okula merkezi ya da yerel olarak yerleşen aday ilk yerleştirme sonrasında yapılacak iki nakil başvuru döneminde daha üst okullara geçebilmek için şansını denemeye devam edebiliyor. Özetle tercihler ve ilk yerleştirme tamamlandıktan sonra hem puanlı hem de adrese dayalı okullarda yerleştiği okuldan memnuniyetsiz adaylar için yeni bir nakil tercih süreci başlamış ve iki haftada tamamlanmış oluyor. Gerek ilk yerleştirme, gerekse nakil sürecinde bir okula yerleşemeyenler için milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan bir komisyon o bölgedeki yerleşemeyen adayları öğrencinin performansına uygun okullara kaydedebiliyor. Böylece sistemde hiçbir öğrencinin açıkta kalmaması amaçlanıyor.