Yerel yerleştirmede 5 tercih hakkı

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında, tercih sürecinde öğrencilerin ilk olarak tamamlaması gereken bölüm yerel yerleştirme ekranı olacak. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan liseleri tercih etmek isteyen adaylar da dâhil olmak üzere tüm öğrenciler önce yerel yerleştirme işlemini yapmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme tercihi yapılmadan merkezi yerleştirme ekranı açılmayacak. Yerel yerleştirmede öğrenciler en fazla 5 okul tercih edebilecek. Bu tercihlerde ilk 3 okulun öğrencinin kendi kayıt alanında bulunması gerekiyor. Kalan tercihler ise komşu kayıt alanı ya da diğer kayıt alanlarından yapılabilecek.



AYNI OKUL TÜRÜNE SINIR

Tercih ekranında okullar renklerle gösterilecek. Yeşil renk öğrencinin kayıt alanındaki okulları, mavi renk komşu kayıt alanındaki okulları, kırmızı renk ise diğer kayıt alanlarını ifade edecek. Sistemde okul türüne ilişkin de sınırlama bulunuyor. Öğrenciler aynı okul türünden en fazla 3 okul seçebilecek. Yani tercih listesinin tamamını yalnızca Anadolu lisesi ya da imam hatip lisesi gibi tek bir okul türünden oluşturmak mümkün olmayacak.





UZAKLIK TEK KRİTER DEĞİL

YEREL yerleştirmede yalnızca adres bilgisi dikkate alınmıyor. Eşitlik durumunda öğrencilerin okul başarı puanı, özürsüz devamsızlık gün sayısı ve yıl sonu başarı puanları da değerlendirmeye alınıyor. Uzmanlar, öğrencilerin yalnızca puana değil ulaşım süresi, okulun sosyal imkânları ve eğitim ortamına göre de tercih yapması gerektiğine dikkat çekiyor.



İKİ DÖNEM NAKİL ŞANSI

HERHANGI bir okula merkezi ya da yerel olarak yerleşen aday ilk yerleştirme sonrasında yapılacak iki nakil başvuru döneminde başka okullara geçebilmek için şansını denemeye devam edebiliyor. Özetle tercihler ve ilk yerleştirme tamamlandıktan sonra hem puanlı hem de adrese dayalı okullarda yerleştiği okuldan memnuniyetsiz adaylar için yeni bir nakil tercih süreci başlatılıyor. Bu dönemlerde belli kurallar çerçevesinde öğrenciler nakil başvurusu yapabilir.