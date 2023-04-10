Yerhamükallah Ne Demek? Hapşurana Yerhamükallah Demek Farz Mı, Sünnet Mi?

Yerhamükallah ne demek sorusunu araştırırken bu kelimenin Arapça olduğunu anlayacaksınız. Yerhamükellah demek farz mı konusu da İslam eksenli incelenebilir. Hapşıran kişiye ne denir konusu nezaket açısından da çok önemlidir. Yerhamükellah karşılığında ne denir araştırmasında da karşınıza Arapça ifadeler çıkacaktır. Yehdina ve yehdikumullah ne demek gibi konunun merak edilenleri yazımızın devamında.

Yerhamükallah Ne Demek?

Hapşırmak, vücudun doğal bir reaksiyonudur. Hapşırma sonrasında hapşıran kişi "elhamdulillah" yani "çok şükür" der. Bunun karşılığında da hapşıran kişiye söylenmesi gereken bir ifade vardır. Hapşıran kişinin elhamdulillah demesine karşılık olarak "yerhamükallah" denmelidir. Yerhamükallah "Allah sana rahmetiyle muamele etsin" demektir.

Yerhamükallah ifadesinin farz mı yoksa sünnet mi olduğu yönünde de çeşitli araştırmalar yapılabilir. Söz konusu ifade Hanefi mezhebine göre farz-ı kifayedir. Yani bir kişinin söylemesi ile diğerlerinin üzerindeki farz görevi ortadan kalkar. Bunun yanında yerhamükallah karşılığının sünnet olduğu yönünde fetva veren din âlimleri de olmuştur.

Yehdina ve Yehdikumullah Ne Demek?

Hapşıran kişinin elhamdulillah demesi üzerine kendisine yerhamükallah denmelidir. Bunun karşılığında hapşıran kişi "yehdina ve yehdikumullah" şeklinde karşılık verir. Söz konusu ifade "Allah bize ve size hidayet versin" demektir. Söylenen ifadeden sonra başka bir şey söylenmez. Dinimiz her anlamda Müslümanlara doğru yolu gösterir ve güzel tavsiyelerde bulunur. Hapşırma karşılığında söylenen ifadeler de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Söylenen ifadeler genel anlamda değerlendirildiğinde şükür ve dua kapsamındaki ifadelerdir.