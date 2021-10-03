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Giriş Tarihi: 3.10.2021 13:44

Yerküre eş anlamlısı nedir? Yerküre kelimesinin eş anlamlısı

Yerküre eş anlamlısı nedir? Yerküre kelimesinin eş anlamlısı

Anlamdaş olarak da bilinen eş anlamlı kelimeler listesi oldukça fazladır. Yerküre kelimesi de bu eş anlamlı kelimelerden biridir. Dünyayı tanımlamak için kullanılan yer küre kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Üzerinde tüm canlıların yaşayabildiği bir gezegen olan yerküre aynı zamanda canlıların tek yaşam alanıdır. Dünya kelimesinin karşılığı olan yerkürenin farklı eş anlamlıları da bulunmaktadır.

YERKÜRE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Yerküre kelimesinin farklı şekillerde kullanımı mevcuttur. Yerküre kelimesinin en anlamlısı; dünya, küre, yeryuvar kelimeleridir. Dünya anlamına gelen acun kelimesi de yerküre kelimesinin karşılığı olarak kullanılabilmektedir.

YERKÜRE KELİMESİNİN ANLAMI

Yerküre kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre; üstünde yaşadığımız gök cismi, yer, yer yuvarı, yer yuvarlağı anlamına gelmektedir.

YERKÜRE KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

  • Dünyanın her yerinde farklı kültürler yaşamaktadır.
  • Coğrafya derslerinde ilk öğretilen konulardan biri yerküredir.
  • Yeryuvar, derinlere doğru inildikçe yoğunlukları artan iç içe kütlelerden meydana gelir.
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Yerküre eş anlamlısı nedir? Yerküre kelimesinin eş anlamlısı
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