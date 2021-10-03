Yerküre eş anlamlısı nedir? Yerküre kelimesinin eş anlamlısı

Üzerinde tüm canlıların yaşayabildiği bir gezegen olan yerküre aynı zamanda canlıların tek yaşam alanıdır. Dünya kelimesinin karşılığı olan yerkürenin farklı eş anlamlıları da bulunmaktadır.

YERKÜRE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Yerküre kelimesinin farklı şekillerde kullanımı mevcuttur. Yerküre kelimesinin en anlamlısı; dünya, küre, yeryuvar kelimeleridir. Dünya anlamına gelen acun kelimesi de yerküre kelimesinin karşılığı olarak kullanılabilmektedir.

YERKÜRE KELİMESİNİN ANLAMI

Yerküre kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre; üstünde yaşadığımız gök cismi, yer, yer yuvarı, yer yuvarlağı anlamına gelmektedir.

YERKÜRE KELİMESİ VE EŞ ANLAMLILARI İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER