Yesemek Açık Hava Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Yesemek Açık Hava Müzesi Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Hitit sanatının ve mühendisliğinin en iyi örneklerinden birini görmek isteyenler için Yesemek Açık Hava Müzesi, mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yerdir. Burada, Hitit dönemine ait birçok yarı işlenmiş heykel ve rölyef yer almaktadır. Bunlar arasında aslanlar, sfenksler ve çeşitli mitolojik figürler dikkat çekmektedir. Yesemek Açık Hava Müzesi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir, ücretli mi ve Müzekart geçerli mi öğrenmekte fayda vardır.

Yesemek Açık Hava Müzesi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Yesemek Açık Hava Müzesi'ne gitmek isteyenler için aşağıdaki yol tarifi faydalı olabilir.

Islahiye ilçesine gitmek için ilk önce Gaziantep'ten hareket edin.

D-400 karayolunu takip ederek İslahiye'ye ulaşın.

İslahiye'den Yesemek yönüne doğru ilerleyin. İslahiye'den Yesemek Açık Hava Müzesi'ne giden tabelaları takip ederek müzeye ulaşabilirsiniz.

Yesemek Açık Hava Müzesi, İslahiye'nin yaklaşık 25 km doğusunda yer almaktadır. Yol boyunca tabelalar sizi doğru yönlendirecektir.

Gaziantep'ten İslahiye'ye otobüs veya minibüs ile seyahat edebilirsiniz. Gaziantep Otogarı'ndan İslahiye'ye hareket eden otobüsler bulunmaktadır.

İslahiye'den Yesemek Açık Hava Müzesi'ne toplu taşıma aracı bulunmadığı için özel araç veya taksi ile devam etmeniz gerekecek.

İslahiye merkezden müzeye kadar bir taksi kiralayarak veya özel aracınızla gitmeniz önerilir.

İslahiye'den Yesemek Açık Hava Müzesi'ne yürüyerek veya bisikletle gitmek isterseniz, yaklaşık 25 km'lik bir mesafeyi göz önünde bulundurmalısınız. Yol boyunca düzgün ve işaretlenmiş yolları takip ederek müzeye ulaşabilirsiniz.

Müzeye gitmeden önce güzergahı kontrol etmek ve yol durumu hakkında bilgi almak yolculuğun rahat geçmesini sağlayabilir.

Yesemek Açık Hava Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Yesemek Açık Hava Müzesi, Gaziantep ilinin İslahiye ilçesine bağlı Yesemek köyünde bulunmaktadır ve şehir merkezine yaklaşık 100 km uzaklıktadır. Müzeye giriş için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Ziyaret saatleri ise mevsime göre değişiklik göstermektedir. Müze, her pazartesi kapalıdır ve bu nedenle pazartesi günleri müzeyi ziyaret etmek mümkün değildir. Yaz aylarında açılış saati, 08:30-18:00 arası iken kış aylarında ise açılış saati, 08:00-16:30'dur. Bu ziyaret saatlerine göre plan yaparak, Yesemek Açık Hava Müzesi'ni mevsime uygun saatlerde ziyaret edebilirsiniz.