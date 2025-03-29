Yeşil Biber Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Yeşilbiber Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Bilindiği üzere dil, iletişimin en güçlü araçlarından biridir ve günlük hayatta pek çok kelime ile iletişim kurulmaktadır. Kullanılan bu kelimelerin doğru yazımı konusunda ara sıra belirsizlik yaşanabilir. Bu durum, dilin kurallarına uygun ve etkili kullanımını öğrenme isteğimizi arttırır. Kelimelerin doğru yazımını bilmek, dili daha bilinçli ve akıcı bir şekilde kullanmamıza yardımcı olur. Bu bağlamda "yeşil biber" kelimesi de yazımı konusunda en çok merak edilen kelimeler arasında yer alır. Peki "yeşil biber" ifadesi doğru yazımıyla nasıl kullanılmalıdır? Merak edilen bu soru haberimizin detayında yer almaktadır.

TDK'ye Göre Yeşilbiber Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Dilimizin sahip olduğu yazım kurallarına göre birleşik kelimelerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı sıkça karışıklık yaratan konulardan biridir. "Yeşil biber" kelimesi de bu duruma örnek teşkil etmektedir. Birleşik kelimelerin doğru yazımıyla ilgili genel kural, iki kelime birleştiğinde eğer bu kelimeler anlam değişikliğine uğramıyorsa bu birleşik kelimelerin ayrı yazılması gerekir. Yani her iki kelime de kendi anlamını koruyorsa ve yeni bir anlam ortaya çıkmıyorsa bu kelimeler ayrı yazılmalıdır. Bu sebeple "yeşil renkli, taze, sivri veya dolma biber" anlamına gelen yeşil biber, kendi anlamını koruyan iki kelime olduğu için Türk Dil Kurumu'na göre ayrı yazılması gereken bir birleşik kelimedir.