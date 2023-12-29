Yeşil elma ve kırmızı elma, ılıman iklimlerde yetişen ve yaprak döken bir ağaç türü olan elma ağaçlarında yetişmektedirler. İkisi de genelde çekirdekli bir yapıdadır ve tatlı ya da ekşi olacak şekilde iki farklı tat verirler. Elmanın dünya genelinde popüler bir meyve olması da doğal olarak yeşil elma ile kırmızı elma arasındaki fark nedir, hangi renk elma daha faydalı soruları hakkında bir merakın gelişmesine yol açmıştır.

Yeşil Elma ile Kırmızı Elma Arasındaki Fark Nedir?

Yeşil elma ile kırmızı elma arasında çok büyük farklar yoktur. İki farklı kabuk rengine sahip olan iki elma türünden yeşil olanlarında biraz daha ekşi ve taneleşmiş bir tat alınırken, kırmızı kabuğa sahip olan türde daha tatlı ve sulu bir tat elde edilir.

İki elma kabuğu arasındaki renk farkının temel nedenleri de iki elmanın içerdiği pigmentlerdir. Kırmızı elmada bulunan antosiyanin pigmentler elmaya kırmızı rengini verirken, yeşil elmada bulunan klorofil adındaki pigment de bu elmaya yeşil bir görünüm kazandırır.

Elmanın hangi pigmenti taşıdığı ve ne renk olduğu genellikle yetiştiği iklimin koşullarına ve bölgeye bağlıdır. Aralarında derin bir yapı farkı bulunmaz.

Renk farkını veren bu pigmentlerin güneşte ne kadar kaldığı da elma kabuğunun canlılığını doğrudan etkiler. Çok güneşe maruz kalmış elmaların kabuğu parlak yapıdayken daha az güneş teması olan elmaların kabuğu nispeten soluk renkte olacaktır.

Hangi Renk Elma Daha Faydalı?

İki elmanın da besleyici değerlere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Kişiler tadını daha çok beğendikleri elma türünü yiyebilirler çünkü ikisi de sağlıklı öğünlerdir.

Yeşil elma da kırmızı elma da sağlıklı elmalardır fakat içeriklerine en temel anlamda göz atmak gerekirse kırmızı elmanın daha yüksek seviyede likopen içerdiğini söylemek mümkün. Likopen, hücresel sağlık için faydalıdır.

Yeşil elmada ise genellikle C vitamini açısından zenginlik vardır. Bu da yeşil elmaların bağışıklık sistemini güçlendirmede daha etkili olduğunu kanıtlamaktadır.

Sonuç olarak, her iki renge sahip elma türü de lif, vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Aralarında sadece ufak farklılıklar vardır ve vücut için hizmet ettikleri noktalar farklı olabilir.