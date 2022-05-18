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Giriş Tarihi: 18.5.2022 14:26 Son Güncelleme: 18.5.2022 14:26

Yeşil Plaka Nedir? Araçlarda Zemini Yeşil Plaka Kime Ait, Kimler Kullanabilir?

Yeşil Plaka Nedir? Araçlarda Zemini Yeşil Plaka Kime Ait, Kimler Kullanabilir?

Karayolları Trafik Kanunu’na göre bazı özelliklere göre plakalar belirlenmiştir. Bunlar araçların ön ve arka tamponda bulundurulması zorunlu olan plakalardır. Bu kurallar yetkililerin araç ve araç sahibi hakkındaki bilgilere ulaşabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Sizde bazen araç plakalarında yeşil plakaya denk gelebilirsiniz. Araçlarda zemini yeşil plaka kime ait, kimler kullanabilir? Sorusu aklınıza gelebilir. Yeşil plaka nedir? İşte ayrıntılar…

Türkiye'de araçlarda kullanılan farklı renkte plakalar vardır. Kullanım alanı ve renklerine göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, diplomatik temsilciler, kamu görevlileri, üst düzey devlet yetkilileri gibi kurum ve yetkili kişilerin araç plakaları diğer araç plakalarına göre farklı renktedir. Biz bu konuda yeşil plakayı ele alacağız. Yeşil plaka ne anlama gelir? Bunu açıklayacağız. Araçlarda zemini yeşil plaka kime ait, kimler kullanabilir?

Yeşil Plaka Nedir?

Yeşil plaka yabancı ülkelerin Türkiye'de faaliyet gösteren diplomatik temsilcilikleri tarafından kullanılan plaka türüdür. Konsolosluk ve büyükelçilik görevlileri tarafından kullanılan yeşil plakalı araçları Türkiye'nin birçok ilinde görmek mümkündür. Bunların başında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon gelmektedir.

Yeşil zemin üzerinde beyaz sayı ve harflerin bulunduğu diplomatik plakalarda 4 çeşit orta karakter kullanıldığını da belirtelim. Bunlar CC, CG, CD ve CM şeklindedir. Bu karakterler diplomatik temsilciliklerin görevlilerini ayrıt etmek için kullanılır.

Yeşil Plaka CC, CG, CD, CM Nedir?

Yeşil plaklarda CC, CG, CD ve CM farklı anlamlara gelmektedir. Yeşil plakalardaki orta karakterlerin anlamları şu şekilde:

  • CC harfleri konsolos makam aracında,
  • CG harfleri diplomatik muafiyete sahip konsolosluk görevlilerinin araçlarında,
  • CD harfleri büyükelçi makam aracında,
  • CM harfleri ise diplomatik muafiyete sahip büyükelçilik görevlilerinin araçlarında kullanılıyor.

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Yeşil Plaka Nedir? Araçlarda Zemini Yeşil Plaka Kime Ait, Kimler Kullanabilir?
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