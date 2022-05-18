Yeşil Plaka Nedir? Araçlarda Zemini Yeşil Plaka Kime Ait, Kimler Kullanabilir?

Türkiye'de araçlarda kullanılan farklı renkte plakalar vardır. Kullanım alanı ve renklerine göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, diplomatik temsilciler, kamu görevlileri, üst düzey devlet yetkilileri gibi kurum ve yetkili kişilerin araç plakaları diğer araç plakalarına göre farklı renktedir. Biz bu konuda yeşil plakayı ele alacağız. Yeşil plaka ne anlama gelir? Bunu açıklayacağız. Araçlarda zemini yeşil plaka kime ait, kimler kullanabilir?

Yeşil Plaka Nedir?

Yeşil plaka yabancı ülkelerin Türkiye'de faaliyet gösteren diplomatik temsilcilikleri tarafından kullanılan plaka türüdür. Konsolosluk ve büyükelçilik görevlileri tarafından kullanılan yeşil plakalı araçları Türkiye'nin birçok ilinde görmek mümkündür. Bunların başında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon gelmektedir.

Yeşil zemin üzerinde beyaz sayı ve harflerin bulunduğu diplomatik plakalarda 4 çeşit orta karakter kullanıldığını da belirtelim. Bunlar CC, CG, CD ve CM şeklindedir. Bu karakterler diplomatik temsilciliklerin görevlilerini ayrıt etmek için kullanılır.

Yeşil Plaka CC, CG, CD, CM Nedir?

Yeşil plaklarda CC, CG, CD ve CM farklı anlamlara gelmektedir. Yeşil plakalardaki orta karakterlerin anlamları şu şekilde: