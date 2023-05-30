Yeşil Rengi Nasıl Elde Edilir? Akrilik ve Yağlı Boyada Yeşil Rengi Hangi Renklerin Karışımıdır?

Yeşil, tutarlılık, doğa, ilkbahar ve yenilenme anlamlarını taşır. Rahatlatıcıdır, tazeliğin ve ilerlemenin sembolüdür. Japon kültüründe bu renk derin bir anlama sahiptir. Çünkü sonsuz yaşamı temsil eder. Yeşil ayrıca, İslam dinini sembolize eden önemli bir renktir. Müslümanlığın yanı sıra, Hz. Muhammed'i de temsil eder. Mana açısından çok önemli bir yerde olan yeşil, sanat eserlerinde en sık kullanılan tonlar arasında yer alır. Doğayı tuvaline aksettiren bir ressam, ağaçlara, tarlalara, göllere ve nehirlere gerçeklik kazandırırken yeşilden yararlanır. Bu yüzden yeşilin ve tonlarının karıştırma yöntemiyle nasıl yapıldığı öğrenilmelidir.

Yeşil Rengi Nasıl Elde Edilir?

Yeşil yapmak için iki ana renk gerekir. Bunlar mavi ile sarıdır, ikisinin karışımı yeşilin farklı bir tonunu ortaya çıkarır. Karıştırma işlemini ilk defa yapacak olanların, bir renk şemasından yardım almaları gerekebilir. Çünkü bir rengi, karşı tarafındaki renkle karıştırdığınızda aralarında nasıl bir uyum oluşacağını ve nasıl bir tonun meydana geleceğini gösterir.

Mesela, mavi boya fazla ise, yeşil koyu ve soğuk tonlu olur. Tam tersine, sarı daha baskın ise, yeşil daha sıcak veya daha açık olur. Hangi yöne eğilimli olması isteniliyorsa, buna bağlı olarak aynı rengi oluşturmanın farklı yollarının denenmesi gerekir.

Yeşilin tonlarını ayarlamak her ne kadar zor olsa da, deneme-yanılma yöntemiyle hedeflenen renk için gereken kombinasyonun nasıl yapıldığı öğrenilebilir.

Koyu Yeşil Rengi Nasıl Elde Edilir?

Yeşilin koyu tonlarını yapmak için birtakım yollar vardır. Bu konu çok önemlidir, çünkü bir ağacı resmederken boyutlandırmak için farklı yeşilleri kullanmak gerekir. Gerçekçi durmasını sağlamak için bu hususa dikkat edilmelidir. Farklı renkler ekleyerek çeşitli varyasyonlar oluşturulabilir. Resimdeki nesnelere boyut vermek ve vurgulamak için, yeşilin daha koyu tonları çalışmada önemli bir yere sahiptir.

Bu rengi koyulaştırmak için bir miktar siyah kullanılabilir. Çünkü yeşile daha koyu bir görünüm vermenin hızlı ve basit bir yoludur. Ancak, siyahı fazla kaçırmamaya dikkat edilmelidir. Aksi takdirde, çamur rengine göz kırpan bir yeşil ortaya çıkar.

Göz alıcı koyu bir yeşil için mordan da yararlanılabilir. İkincil renklerden biri olan morun içinde biraz kırmızı pigmentler bulunur. Bu nedenle, mor ile yapılan koyu yeşil biraz daha sıcak tonlarda olur.

Koyu yeşil yapmak için karışıma klasik mavi yerine, lacivert veya ultramarin mavisi gibi koyu tonlar eklenmelidir. Sarı ile birleştiklerinde sonuç daha koyu bir yeşil olur.

Karışım ile oluşan yeşilin açık olduğu düşünülüyorsa, phthalo yeşili gibi koyu bir renk ile harmanlanarak yoğunlaştırılabilir. Bu rengi koyulaştırmanın bir diğer yoludur. Okyanus mavisine benzer daha soğuk koyu yeşil bir renk oluşur. Bu özel renk, karışımı hızla koyulaştırır. Bundan dolayı, boya dahil edilirken ölçülü olunmalıdır.

Açık Yeşil Nasıl Elde Edilir?

Yaprakların ve yeşilliklerin renk varyasyonları ile gün ışıklarının yeşil bir yüzeye çarptığı alanı vurgulamak için açık yeşil gerekir.

Yeşilin rengini açmak için, kadmiyum veya limon sarısı kullanılmalıdır. Bu çok canlı ve açık bir renk oluşturur.

Hardal sarısı ile daha sıcak tonlu bir açık yeşil yapılabilir. Bu rengi açarken beyaz tercih edilmemelidir, çünkü rengi donuklaştırabilir.

Su Yeşili Rengi Nasıl Elde Edilir?

Su yeşili yapmak için iki formül vardır.

Birincisi, mavi, yeşil ve az miktardaki macentadır. Karışımda ağırlıklı olması gereken renk mavidir. Daha sonra yeşil ve biraz macenta kullanılmalıdır.

Diğer yol ise, camgöbeği ve sarıyı eşit oranda karıştırmaktır.

Mint Yeşili Rengi Nasıl Elde Edilir?

Bu renk için mavi ve sarı eşit oranda karıştırıldıktan sonra, soluk ve soğuk tonlu bir nane rengi olana kadar yeşili hafifletmek için beyaz eklenmelidir.

Fıstık Yeşili Rengi Nasıl Yapılır?

Mavi ve limon sarısı fıstık yeşilini meydana getirir. Ancak bu rengi karıştırırken sarı daha yüksek oranda olmalıdır.