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Haberler Eğitim Haberleri Yeşil Soğan Nasıl Yazılır? TDK Yeşilsoğan Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
Giriş Tarihi: 23.3.2023 09:46 Son Güncelleme: 23.3.2023 09:46

Yeşil Soğan Nasıl Yazılır? TDK Yeşilsoğan Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Yeşil soğan nasıl yazılır konusu son dönemlerde pek çok kişinin araştırdığı konulardan biridir. Türkçemiz kelime açısından geniş bir hazneye sahiptir. Bu yüzden bazı sözcüklerin yazımında birtakım hatalar yapılmaktadır. Yeşil soğan sözcüğü de yazım yönünden hata yapılan kelimeler arasındadır. Peki, yeşil soğan nasıl yazılır? TDK yeşilsoğan doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı? Konuyla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar yazımızın devamında.

Yeşil Soğan Nasıl Yazılır? TDK Yeşilsoğan Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçemiz sözcük sayısı bakımından çok zengin bir dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçemizde bulunan bazı kelimeler ayrı yazılırken bazıları ise birleşik yazılmaktadır. Yazım hatası en sık yapılan sözcüklerden biri yeşil soğan sözcüğüdür. Bu yazımızda sizler için yeşil soğan nasıl yazılır, TDK yeşilsoğan doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı gibi soruların cevaplarını derledik.

Yeşil Soğan Nasıl Yazılır?

Yeşil soğan sözcüğü gerek günlük konuşmalarda gerekse yazılı metinlerde yaygın olarak kullanılan kelimelerden biridir. Bu sözcüğün doğru yazımı hakkında pek çok kişi bilgi sahibi olmak için internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Yeşil soğan kelimesi "taze soğan" manasını taşımaktadır. Türk Dil Kurumuna göre yeşil soğan kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Yeşilsoğan – doğru kullanım
  • Yeşil soğan – yanlış kullanım

TDK Yeşilsoğan Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türk Dil Kurumuna göre yeşilsoğan sözcüğü birleşik bir şekilde yazılmalıdır. Bu sözcükte yer alan "yeşil" ve "soğan" iki ayrı kelime olarak ifade edilmektedir. Bu iki ayrı sözcük bir araya gelerek yeşilsoğan kelimesini oluşturmuştur. Bu yüzden bu sözcüğün yeşil soğan şeklinde yazımı doğru değildir. Bu sözcük aynı zamanda cümle içerisinde isim haliyle kullanılmaktadır. Yeşilsoğan kelimesinin doğru yazımıyla ilgili birkaç örnek cümle kurmamız gerekirse:

  • Evde yeşilsoğan kalmayınca markete gitmek zorunda kalmıştı.
  • Annem yemeği yaptıktan sonra içine yeşilsoğan eklemediğini hatırladı.

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Yeşil Soğan Nasıl Yazılır? TDK Yeşilsoğan Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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