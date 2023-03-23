Türkçemiz sözcük sayısı bakımından çok zengin bir dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçemizde bulunan bazı kelimeler ayrı yazılırken bazıları ise birleşik yazılmaktadır. Yazım hatası en sık yapılan sözcüklerden biri yeşil soğan sözcüğüdür. Bu yazımızda sizler için yeşil soğan nasıl yazılır, TDK yeşilsoğan doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı gibi soruların cevaplarını derledik.

Yeşil Soğan Nasıl Yazılır?

Yeşil soğan sözcüğü gerek günlük konuşmalarda gerekse yazılı metinlerde yaygın olarak kullanılan kelimelerden biridir. Bu sözcüğün doğru yazımı hakkında pek çok kişi bilgi sahibi olmak için internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Yeşil soğan kelimesi "taze soğan" manasını taşımaktadır. Türk Dil Kurumuna göre yeşil soğan kelimesinin doğru yazılışı şu şekildedir:

Yeşilsoğan – doğru kullanım

Yeşil soğan – yanlış kullanım

TDK Yeşilsoğan Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türk Dil Kurumuna göre yeşilsoğan sözcüğü birleşik bir şekilde yazılmalıdır. Bu sözcükte yer alan "yeşil" ve "soğan" iki ayrı kelime olarak ifade edilmektedir. Bu iki ayrı sözcük bir araya gelerek yeşilsoğan kelimesini oluşturmuştur. Bu yüzden bu sözcüğün yeşil soğan şeklinde yazımı doğru değildir. Bu sözcük aynı zamanda cümle içerisinde isim haliyle kullanılmaktadır. Yeşilsoğan kelimesinin doğru yazımıyla ilgili birkaç örnek cümle kurmamız gerekirse: