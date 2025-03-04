Yeşil teknoloji müfredata giriyor

Teklif kapsamında, tüm eğitim düzeylerinde müfredat ve öğretim programlarının güncellenmesi için çalışmalar yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu, yeşil teknolojinin gençlere daha iyi tanıtılması ve yeşil iş gücünün yetiştirilmesi için diğer ilgili bakanlıklarla koordineli olarak müfredatta güncellemeye gidecek.

Bunun yanı sıra iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kamuoyu farkındalığının artırılması için de faaliyetler yürütülecek

Toplumun iklim değişikliğinin etkileri konusunda duyarlı hale getirilmesi için yurt genelinde eğitim ve bilinçlendirme programları düzenlenecek.