Yeşil Vatan’ın tematik takvimi belli oldu
Okullarda tüm yıl boyu sürecek "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri başladı. Yeşil Vatan'ın tematik takvimi de belli oldu. Bu doğrultuda Türkiye'nin dört bir yanında kapsamlı çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları yürütülecek. Aile katılımı artırılarak öğrencilerin okulda kazandıkları çevre bilinci ev ortamına taşınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Birçok paydaş kurumla işbirliği içinde yürütülecek bu çalışmalar yalnızca teorik bilgi vermekle kalmayacak, öğrencilerimizi doğayla buluşturacak, sorumluluk duygularını pekiştirecek, gelecek umutlarını güçlendirecek" dedi.
YENİ MODELLER TASARLANACAK
Yeşil Vatan Tematik Takvimi Uygulama ve Yönetim Rehberi'ne göre ormanların, ekosistemlerin korunmasında kuşaklar arası sorumluluk bilinci oluşturulacak. Afet risklerinin azaltılmasına katkı sağlayacak sürdürülebilir model geliştirilecek. Su, enerji, atık yönetimine yönelik iyi uygulamalar yaygınlaşacak. Öğrenciler, öğretmenler, veliler, aileler ve toplumda çevre farkındalığı yükseltilecek. Ormanların korunmasına, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik toplumsal duyarlılık pekiştirilecek. Okul bahçeleri doğal öğrenme alanlarına dönüştürülecek. İl/ İlçe Tarım Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri, AFAD İl Müdürlükleri, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile güçlü işbirlikleri kurulacak. Okul projeleri yerel ihtiyaçlara, bölgesel ekosistemlere uygun şekilde çeşitlendirilecek. Eğitim ve aile katılımı yoluyla çevre sorunlarının çözümüne ve afet risklerinin azaltılmasına katkı sağlayacak sürdürülebilir bir model tasarlanacak.
10 AYIN PLANI HAZIR
Eylül: Tohum, Toprak ve Temiz Hava Ayı
Ekim: Afetler ve Dayanıklılık Ayı
Kasım: Orman Ayı
Aralık: Tasarruf ve Tüketim Bilinci Ayı
Ocak: İklim Değişikliği Ayı
Şubat: Sürdürülebilirlik Ayı
Mart: Su Verimliliği Ayı
Nisan: Sıfır Atık Ayı
Mayıs: Ekolojik Tarım ve Biyoçeşitlilik Ayı
Haziran: Çevre Ayı