Yeşil Vatan’ın tematik takvimi belli oldu

Okullarda tüm yıl boyu sürecek "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri başladı. Yeşil Vatan'ın tematik takvimi de belli oldu. Bu doğrultuda Türkiye'nin dört bir yanında kapsamlı çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları yürütülecek. Aile katılımı artırılarak öğrencilerin okulda kazandıkları çevre bilinci ev ortamına taşınacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Birçok paydaş kurumla işbirliği içinde yürütülecek bu çalışmalar yalnızca teorik bilgi vermekle kalmayacak, öğrencilerimizi doğayla buluşturacak, sorumluluk duygularını pekiştirecek, gelecek umutlarını güçlendirecek" dedi.

YENİ MODELLER TASARLANACAK

Yeşil Vatan Tematik Takvimi Uygulama ve Yönetim Rehberi'ne göre ormanların, ekosistemlerin korunmasında kuşaklar arası sorumluluk bilinci oluşturulacak. Afet risklerinin azaltılmasına katkı sağlayacak sürdürülebilir model geliştirilecek. Su, enerji, atık yönetimine yönelik iyi uygulamalar yaygınlaşacak. Öğrenciler, öğretmenler, veliler, aileler ve toplumda çevre farkındalığı yükseltilecek. Ormanların korunmasına, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına yönelik toplumsal duyarlılık pekiştirilecek. Okul bahçeleri doğal öğrenme alanlarına dönüştürülecek. İl/ İlçe Tarım Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri, AFAD İl Müdürlükleri, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile güçlü işbirlikleri kurulacak. Okul projeleri yerel ihtiyaçlara, bölgesel ekosistemlere uygun şekilde çeşitlendirilecek. Eğitim ve aile katılımı yoluyla çevre sorunlarının çözümüne ve afet risklerinin azaltılmasına katkı sağlayacak sürdürülebilir bir model tasarlanacak.

10 AYIN PLANI HAZIR

Eylül: Tohum, Toprak ve Temiz Hava Ayı

Ekim: Afetler ve Dayanıklılık Ayı

Kasım: Orman Ayı

Aralık: Tasarruf ve Tüketim Bilinci Ayı

Ocak: İklim Değişikliği Ayı

Şubat: Sürdürülebilirlik Ayı

Mart: Su Verimliliği Ayı

Nisan: Sıfır Atık Ayı

Mayıs: Ekolojik Tarım ve Biyoçeşitlilik Ayı

Haziran: Çevre Ayı