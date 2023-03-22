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Haberler Eğitim Haberleri Yeşil Zeytin Nasıl Yazılır? TDK Yeşilzeytin Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
Giriş Tarihi: 22.3.2023 10:23 Son Güncelleme: 22.3.2023 10:25

Yeşil Zeytin Nasıl Yazılır? TDK Yeşilzeytin Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçede pek çok kelime bulunuyor. Bu kelimelerden bazıları birleşik olarak yazılırken; bazıları ise ayrı olarak yazılıyor. Bu nedenle de çoğu kelimenin yazımını karıştırmak kolay oluyor. Yazımızda sizin için yeşil zeytin nasıl yazılır sorusunun yanıtını derledik. TDK yeşilzeytin doğru yazılışı birleşik mi ayrı mı diye merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Yeşil Zeytin Nasıl Yazılır? TDK Yeşilzeytin Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçede çeşitli kelimelerin yazımı birleşik ya da ayrı olarak yazılır. Bu yazım farkı, kelimelerin türeme şekline, anlamlarına ve farklı kurallarına göre değişiklik gösterebilir. Yeşil zeytin de günümüzde sıklıkla kullanılan bir terimdir. Peki yeşil zeytin nasıl yazılır? TDK yeşilzeytin doğru yazılışı birleşik mi ayrı mı diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz.

Yeşilzeytin Nasıl Yazılır?

Yeşilzeytin kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

  • Zeytinin salamura edilmiş yeşil renkli türü.

TDK sözlüğüne göre bu kelime birleşik olarak yazılır. Yeşil zeytin şeklinde yazımı ise yanlış olarak ifade edilir. Siyah zeytin ise ayrı olarak yazılır. Bunun sebebi ise yeşilzeytin kelimesinin bir bitki olarak ifade edilmesinden kaynaklanır.

Yeşilzeytin Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Yeşilzeytin kelimesinin cümle içerisindeki kullanımlarına aşağıdaki gibi örnek verebiliriz:

  • Her sabah kahvaltıda mutlaka yeşilzeytin yerdi.

  • Yeşilzeytin sevmesine rağmen siyah zeytin yemekten hoşlanmıyordu.
  • Yarın kahvaltı için yeşilzeytin almayı sakın unutma.
  • Gazetede yeşilzeytinin pek çok faydasından bahsediliyordu.
  • Yeşilzeytin kelimesinin birleşik olarak yazıldığını duyunca çok şaşırmıştı.
  • Televizyonda yeşilzeytin görünce canı çekti.

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Yeşil Zeytin Nasıl Yazılır? TDK Yeşilzeytin Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
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