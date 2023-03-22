Türkçede çeşitli kelimelerin yazımı birleşik ya da ayrı olarak yazılır. Bu yazım farkı, kelimelerin türeme şekline, anlamlarına ve farklı kurallarına göre değişiklik gösterebilir. Yeşil zeytin de günümüzde sıklıkla kullanılan bir terimdir. Peki yeşil zeytin nasıl yazılır? TDK yeşilzeytin doğru yazılışı birleşik mi ayrı mı diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz.

Yeşilzeytin Nasıl Yazılır?

Yeşilzeytin kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

Zeytinin salamura edilmiş yeşil renkli türü.

TDK sözlüğüne göre bu kelime birleşik olarak yazılır. Yeşil zeytin şeklinde yazımı ise yanlış olarak ifade edilir. Siyah zeytin ise ayrı olarak yazılır. Bunun sebebi ise yeşilzeytin kelimesinin bir bitki olarak ifade edilmesinden kaynaklanır.

Yeşilzeytin Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Yeşilzeytin kelimesinin cümle içerisindeki kullanımlarına aşağıdaki gibi örnek verebiliriz: