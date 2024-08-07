Yetenekli çocuklar bu okullarda parlayacak

9 Eylül'de başlayacak 2024- 2025 eğitim-öğretim dönemi öğrencilerin hayatına birçok yenilik getirecek. Yeni müfredatın kademeli olarak uygulanmaya başlayacağı eğitim döneminde yetenek sınavlarıyla öğrenci alacak ilkokul ve ortaokullar da hayata geçirilecek. Türkiye genelinde belirlenen spor liseleri bünyesinde, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi, yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi ve bilinçli sporcuların ortaya çıkması amacıyla "spor ortaokulları" açılacak. Ayrıca bu yıl Türkiye'nin ilk müzik okulu da Ankara'da eğitime başlayacak.Pilot başlatılacak yeni spor ortaokulları, ilkokuldan sonra sportif yeteneklerinin farkında olan, öğrenim hayatını spor alanında devam ettirmek isteyen öğrenciler için tasarlanacak. Türkiye genelinde belirlenen spor liseleri bünyesinde, temel eğitimin genel amaçlarının yanı sıra öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, bilinçli sporcuların ortaya çıkması amacıyla spor ortaokulları açılacak. Bu ortaokullarda ağırlıklı olarak beden eğitimi dersleri verilecek. Okullarda futbolun yanı sıra milli sporlarımız da okutulacak. Öğrenciler, spor ortaokullarına yetenek sınavıyla kabul edilecek.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'yle işbirliği yaparak müzik devrimi sayılabilecek bir eğitim-öğretim projesini de bu yıl hayata geçiriyor. Üniversite bünyesinde ilkokuldan üniversiteye kadar devam edecek, hatta yüksek lisansa kadar uzanabilecek entegre bir müzik okulu açılıyor. Proje çok önemli bir başka özellik daha taşıyor. Okulda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruması altındaki çocuklar da eğitim alacak. Bakanlık bu öğrencileri yetenek taraması yaparak seçecek. Müziğe yetenekli olan çocuklar 5 yaşından 18 yaşına kadar bu okulda yatılı eğitim alabilecek.Okullar, Türkiye'nin her tarafından öğrenci alacak. 81 ilde yetenek taramaları yapılacak. İlk etapta 1, 5 ve 9'uncu sınıflara öğrenci alınacak. Türk müziği temalı ilköğretim ve lisesinin klasik Türk müziği, geleneksel sanatlar, kadim sanatların geleceğe taşınması anlamında önemli bir rol üstlenecek. Projeyle Türk müziğinde nitelikli insan kaynağının artırılması amaçlanıyor.