Dilimizde bulunan bazı sözcüklerin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı çok sık karıştırılmaktadır. Yeter ki sözcüğü de pek çok kişinin yazımı konusunda en sık hataya düştüğü kelimelerden biridir. Bu yazımızda sizler için yeter ki nasıl yazılır, TDK yeterki doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı gibi soruların cevaplarına yer verdik. Konuyla ilgili aklınıza takılan tüm bu soruların yanıtlarına yazımızın içerisinden ulaşabilirsiniz.

Yeter Ki Nasıl Yazılır?

Günlük konuşmalarda kullandığımız sözcüklerin yazımına özen göstermeyiz. Ancak yazışmalarda mutlaka dilbilgisi kurallarına uymamız gerekir. Birçok kişi sözcüklerin doğru yazımıyla ilgili internet üzerinden birtakım araştırmalar yapmaktadır. Yazım kılavuzu olarak kullanılan TDK sözlüğünden kelimelerin doğru yazılış şekline ulaşılabilmesi mümkündür. Yazım yanlışı yapılan sözcükler arasında yeter ki kelimesi de bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre yeter ki sözcüğünün doğru yazılışı şu şekildedir:

Yeter ki – doğru kullanım

Yeterki – yanlış kullanım

TDK Yeterki Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türk Dil Kurumuna göre yeter ki kelimesi "şu koşulla, ancak" anlamlarına gelmektedir. Yeter ki sözcüğünde olduğu gibi kelimelerin sonunda bağlaç olarak kullanılan eklerin her zaman ayrı yazılması gerekir. TDK'ya göre yeterki sözcüğünün doğru yazılışı "yeter ki" şeklindedir. Yani bu sözcük ayrı yazılmalıdır. Birleşik olarak yazılışı doğru değildir. Yeter ki sözcüğünün doğru yazımı ile ilgili birkaç örnek cümle vermemiz gerekirse: