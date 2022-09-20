YETEV ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden öğrencilere dev destek

Eğitim İş Birliği Protokolü; YETEV Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, YETEV Genel Sekreteri Mahir Kaya, YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, YETEV Mütevelli Üyeleri Osman Başer ve Mehmet Fatih Kalender'in katılımıyla gerçekleşti.

YETEV Okulları bünyesinde geleceğin sanatçılarını yetiştiren Palet Türk Müziği İlkokulu; köklü deneyimi, eğitim kültürü ve yenilikçi vizyonuyla, Türk musikisinde geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor. Güzel sanatlar alanında milli değerlere bağlı nitelikli bireyler yetiştirme misyonunu, İstanbul genelinde yaygınlaştırmayı hedefleyen YETEV, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile farklı bir 'Eğitim ve İş Birliği Protokolü'nü hayata geçirdi.

BEYOĞLU MUSTAFA KANDIRALI GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE BAŞARI BURSU VE İHTİYAÇ DESTEĞİ

'Eğitim ve İş Birliği Protokolü' çerçevesinde Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilere aylık başarı bursu ve ihtiyaç desteği sunulacak. Bu amaçla düzenlenen protokol törenine; YETEV Mütevelli Heyet Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, YETEV Genel Sekreteri Mahir Kaya, YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, YETEV Mütevelli Üyeleri Osman Başer ve Mehmet Fatih Kalender katıldı.