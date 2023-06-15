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Giriş Tarihi: 15.6.2023 15:17 Son Güncelleme: 15.6.2023 15:37

Yetim çocuklar karne şenliğinde buluştu

Eğitim ve öğretim sezonunun sonuna gelen yetim çocuklar, Yetim Vakfı'nın düzenlediği Karne Şenliği'nde gönüllerince eğlendi. Şenliğe katılan 750 yetim çocuk, ebru atölyelerinden uçurtma uçurmaya kadar sayısız aktivitelerle son bir yılın stresini attı.

ÖMER FARUK KELEŞ
Yetim çocuklar karne şenliğinde buluştu

Yetim Vakfı tarafından organize edilen Karne Şenliği'nde yetim çocuklar ve anneleri aylar süren eğitim ve öğretim sezonunun ardından eğlence ve neşe dolu bir gün yaşadı. Beylikdüzü Kent Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte yetim ve korumasız çocuklara yönelik farkındalık oluşturuldu.

DOYASIYA EĞLENDİLER
Yetim Vakfı Eğitim Uzmanı Yağmur Dinçerler, "Bir kısmı ahşap, ebru ve resim atölyelerinde vakit geçirirken diğer kısmı da saklambaç, voleybol, halat çekme ve uçurtma uçurma gibi etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Etkinliğimizin birçok aşaması bulunuyor. Oyunlar bittikten sonra kendilerine önce yemek ikram edildi ardından da hediyeleri takdim edildi" dedi ve "İkinci etkinliğimiz Anadolu Yakası'nda Pendik'te Ömerli Bonjur Köy'de 20 Haziran'da olacak" bilgisini paylaştı.

HER ŞEY YETİMLER İÇİN
Yetim Vakfı Beylikdüzü İlçe Teşkilatı Sorumlusu Hakan Eren ise, "Avrupa Yakasındaki 6 ilçeden yetim çocuklarımızla birlikte bu bölgede 1 yıl boyunca devam eden eğitim ve öğretim maratonundaki streslerini atmaları için buradayız. Yetim yavrularımızı mutlu etmeye yönelik bu etkinliğe çok sayıda gönüllümüz büyük emek verdiler. Atılan her adım yetim çocuklarımızın yüzüne bir tebessüm kondurabilmek içindi."

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Yetim çocuklar karne şenliğinde buluştu
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