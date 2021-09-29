Yıl Eş Anlamlısı – Yıl Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Dilimizde birçok kelimenin anlamdaşı bulunduğu gibi Yıl kelimesinin de eş anlamlısı bulunmaktadır. Günlük konuşma dilinde de çokça kullandığımız bu kelimeler birçok kez "Yıl Eş Anlamlısı Nedir?" sorularıyla vatandaşların gündemine taşınıyor. Bu kelime Türkçe kökenli olarak bilinirken Yılın Eş Anlamlısı olan kelime ise Arapça kökenlidir.

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Günlük yaşamımızda birçok alanda kullanılan bu kelimeler özellikle ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerinin dil bilgisi derslerinde de sıkça rastlıyoruz. Bilindiği üzere yazılışları farklı olmasına karşın aynı anlamları taşıyan kelime grupları bilindiği üzere eş anlamlı kelimeler olarak biliniyor.

Öte yandan bilinmesi gereken bir konu vardır ki, Türkçe kelimelerin anlamdaş yani eş anlamlıları genel olarak yabancı kökenli olur.

YIL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Bu kelime gruplarına örnek vermek gerekirse; bunlardan biri de "Yıl" kelimesidir. Yıl kelimesinin eş anlamlısı ise senedir. Ama şu bir gerçek ki; her kelimenin eş anlamlısı olmak zorunda değildir.

YIL EŞ ANLAMLISI

1.Sene

YIL NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre Yıl kelimesi, " Dünya'nın, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman." Olarak tanımlanmaktadır. Türkçe kökenli olan bu kelime aynı zamanda Miladi takvime göre ocak ayının birinde başlayıp aralık ayının otuz birinde sona eren on iki aylık dönem anlamı ile de kullanılmaktadır.