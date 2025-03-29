Yıl Sonu Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Yılsonu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Günlük yaşam içinde yıl sonu kelimesi sıklıkla kullanılmaktadır. Kelimeyi sıklıkla kullanırken maalesef bazı yazım hataları da yapılabilmektedir. Bu gibi hataların önüne geçmek için kelimenin doğru yazımı internette sıklıkla aranmaktadır. Yıl sonu nasıl yazılır ve TDK'ye göre yılsonu ayrı mı bitişik mi yazılır sorusu da doğru yazım şeklini öğrenmek için sıklıkla aranan sorular arasında yer almaktadır.

Yıl Sonu Nasıl Yazılır?

Günlük yaşamda yıl sonu kelimesinin sıklıkla "yılsonu" şekli bitişik olarak yazıldığını görebiliriz. Ancak bu yazım şekli hatalıdır. İki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan bu sözcük grubu "yıl sonu" şeklinde ayrı olarak yazılmalıdır.

TDK'ye Göre Yılsonu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu yazımından emin olmadığımız kelimeleri kontrol ettiğimiz önemli bir kaynaktır. Yazım açısından da sıklıkla hata yapılan kelimelerden biri olan yıl sonu kelimesi de TDK'ye göre ayrı olarak yazılmalıdır. Kelimenin doğru yazımı " yıl sonu" şeklinde olmalıdır.