Yılan Düz Duvara Tırmanabilir Mi? Yılanlar Apartmana Çıkabilir Mi, Duvarlara Tırmanır Mı?

Yılanlar duvarlara tırmanabilir mi konusu pek çok kişinin aklına takılmaktadır. Bunun sebebiyse yılandan birçok insanın korkmasıdır. Bu hayvanlar neredeyse her şartta yaşadığı için yılan apartmana çıkar mı, kaç metre tırmanır gibi sorulara cevap arıyor olabilirsiniz. Peki o zaman yılan düz duvara tırmanabilir mi? Bütün bu cevaplara ulaşmak için içeriğimizin kalan kısmına inebilir ve yılanlar duvarlara tırmanabilir mi öğrenebilirsiniz.

Yılanlar Duvarlara Tırmanabilir Mi?

Yılanlar , pullular takımına ait uzun, ayaksız etçil sürüngenlerdir. Yılanlar Antarktika ve çoğu ada dışında dünyanın her yerinde bulunur. 520 cins ve 3900'ün üzerinde türü kapsayan tanımlanmış on beş familyası bulunmaktadır. Yılanların Türkiye'de 47 türü bulunur. Çoğu yılan zehirsizdir ve zehirli yılanlar da zehirlerini öncelikli olarak savunma amacından çok avı kontrol altına almak ve öldürmek için kullanırlar.

Çoğu yılan türü, sığınak ararken veya avlanma esnasında duvarlara ve ağaçlara kolayca tırmanabilir. Bu, yılanların, saklanmak için yada kuşları veya sincapları kovalamak için mahremiyet veya gizlilik açısından yaptığı bir eylemdir. Bunun yanı sıra, evlerinde yılanlar için endişelenen insanlar için, yılanlar insanlara, eğer varsa, hastalıklarını aktaramazlar, yani bir yılan bir hastalığa sahipse, kişi tarafından bu hastalık alınamaz. Bir insan evinin duvarına ya da evinin etrafına tırmanan bir yılan görürse, o zaman bu alanda fareler ve sıçanlar gibi kemirgen zararlılar olduğu anlamına gelir. Yılandan kurtulmak için ilk önce, yılanın peşinde olduğu zararlı kemirgenden kurtulun ve yılanlar böylelikle bölgeden ayrılacaktır. Yılan tavan arasına veya başka bir sığınağa girebiliyorsa, bu alanların kapalı olduğundan ve yılanların bölgeyi kendi başlarına bırakacaklarından emin olun.

Yılan Kaç Metre Tırmanır?

Güneydoğu Asya'ya özgü bir yılan türü olan bilimsel adıyla Chrysopelea olarak bilinen 'uçan yılanlar',100 metreye kadar mesafelerde ağaçtan ağaca süzülebilme yeteneğine sahiptir. Bunun yanı sıra, bu yılan türünün bilinen en temel özelliği ise oldukça yükseğe sıçrama yeteneğinin bulunmasıdır. İsminden de anlaşılacağı üzere uçan yılan türü yerden yaklaşık olarak 15 metre ile 25 metre yükseğe kadar zıplama yeteneğine sahiptir. Bu yeteneğini ise avlarını yakalamak maksadıyla kullanırlar. Diğer sürüngen cinslerinden görülmeyen bu özellik uçan yılan türlerinden olması sebebiyle ayırıcı bir özelliğe sahiptir.