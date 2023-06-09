Yılan Kış Uykusuna Yatar Mı? Yılanlar Kış Uykusuna Yatar Mı, Kaç Ay Uyur?

Yılan kış uykusuna yatar mı denildiğinde kış uykusu daha çok ayılar ile özdeşleştirildiğinden bir bilgi kirliliği durumu meydana gelir. Yılanlar kış uykusuna yatar mı öğrenmek için doğru kaynaklardan araştırma yapmak ve işin uzmanı olan kimselerin yazdığı yazıları takip etmek lazımdır. Bunu okurlarımız için yaptık ve yılanlar kaç ay kış uykusuna yatar sorusunun yanıtını anlaşılabilir bir dille bu makalede aktardık.

Yılan Kış Uykusuna Yatar Mı?

Yılanlar sürüngenler sınıfına ait bir canlı olup toplumda en popüler hayvanlardan biri haline gelmiştir. Yılanların hem mitolojik öyküleri hem de dış görünüşleri insanların onlar üzerine bir merak duygusu oluşturmasını sağlamıştır. Tarihin en eski hayvanlarından olan yılan türü de kış uykusuna yatar mı yoksa yatmaz mı konusunda bir merakın oluşması tüm bu sayılan nedenlerden ötürü çok doğaldır.

Yılanlar, çevrelerine bağımlı olan hayvanlardır. Bunu da vücut ısılarını dengede tutabilmek adına yaparlar. Soğuk ortamlarda yaşamlarını devam ettirebilmek için fazlasıyla çaba sarf eden yılanlar – bilhassa ağır kış şartlarının yaşandığı bölgedeki yılanlar- kış uykusuna yatarak kendi güvenliklerini sağlarlar.

Fakat yılanların bir memeli olmadığını, sürüngen sınıfına ait hayvanlar olduğunu unutmamak gerekir. Doğal olarak da memelerin kış uykusu ile sürüngenlerin kış uykusu arasında bazı fiziksel ve terimsel farklılıklar mevcuttur.

Sürüngenlerin kış uykusu literatürde memelilerinkinden farklı olarak "brumasyon" adını almıştır.

Yılanlar Kaç Ay Kış Uykusuna Yatar?

Yılanların kış uykusuna yatması biraz daha soğuk iklim şartlarına ayak uydurabilmek adına çeşitli hamlelerde bulunması üzerinedir.

Bir yılan soğuk iklim koşullarında yer altına gömülmek ya da sığ mağara ya da kovuklara girme yöntemiyle kendine sıcak bir alan yaratır. Bu sayede güneşin olduğu alanlardan uzak durur ve metabolizmasını yavaşlatarak ısı ve kütlesini korur.

Yılanların kış uykusuna yattığı kanıtlanmış bir gerçek olsa bile yılanların ne kadar süre kış uykusuna yattığı konusunda bilimsel bir kanıt yoktur. Bunun sebebi soğukta yaşayan yılanların ne kadar süre yerin altında ya da belli bir yerde kış uykusuna yattığının devamlı surette değişkenlik göstermesidir.

Yaşadığı bölge sıcak olan çoğu yılan hiç kış uykusuna bile yatmazken, soğuk iklimde yaşayan yılanların da kış uykusunun süresi birbirlerinden farklılık gösterir.

Ayrıca yılanların ne şekilde kış uykusuna yattığının sorusu da iklim koşullarına ve yılanların türüne göre değişkenlik gösterir. Yani yılanların kış uykusu hakkındaki bilgileri, her yılan ve coğrafya farklı olduğu için genellemek mümkün değildir.