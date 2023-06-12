Yılan Nasıl Çoğalır? Yılanlar Nasıl Ürer, Doğurur Mu, Yumurtlar Mı?

Yılanlar nasıl çoğalır sorusu, biyoloji dersinde üreme konusunun inceleme alanlarından biridir. Yılanlar nasıl ürer sorusuna cevap bulacağınız çok sayıda bilimsel kaynak vardır. Çoğu kişi yılan doğurur mu şeklinde düşünebilir. Bazılarının aklına ise yılanlar yumurtlar mı sorusu gelebilir. Söz konusu canlıların üreme alışkanlıkları ile ilgili doğru bilinen yanlışlar da vardır. Yılanlar nasıl çiftleşir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Yılanlar Nasıl Çoğalır?

Yılanlar yumurtalarını bırakarak çoğalırlar. Çok sayıda yumurta içinden çıkan yavrular direkt olarak doğal hayata adapte olurlar. Yılanların bıraktığı yumurta, yılanın türüne göre değişir. Bu kapsamda yılanlar 3 ila 50 arasında yumurta bırakırlar. Örneğin engerek yılanlarında yumurta sayısı 3-12 arasında değişir. Bazı büyük yılan türlerinde yumurtadan çıkma anne karnında gerçekleşir. Anakonda ve boa yılanlarında durum bu şekildedir.

Yılanlar Nasıl Çiftleşir?

Yılanların türüne göre üreme dönemi de farklıdır. Çoğu yılan türü Haziran ayında çiftleşir. Üreme dönemine gelindiğinde erkek ve dişi yılanlar birbirine sarılır ve hızlı hareketlerle sürtünürler. Bu sürtünme esnasında erkek yılandan gelen sperm, dişi yılanın yumurtasını döller. Yılanlar yumurtladıktan sonra ise kuluçka dönemi 2-3 aydır. Bu süre yılanın türüne göre değişir.

Yılanların üreme sisteminde tek bir dişi için birden fazla erkek yılanın mücadele etmesi de söz konusudur. Kur mücadelesinden başarı ile çıkan erkek yılan, dişi yılanla çiftleşme şansı yakalar ve döllenme gerçekleşir.