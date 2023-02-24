Yılan Omurgalı Mı, Omurgasız Mı? Yılanlar Hangi Grupta Yer Alır?

Yılan omurgalı mı sorusunu araştırırken öncelikle canlılarla ilgili bilimsel kaynakları incelemelisiniz. Yılan omurgalı mı omurgasız mı konusu ile ilgili bugüne kadar çok sayıda araştırma yapılmıştır. Yılan omurgalı mıdır? Genel anlamda insanların aklına omurgalı denildiğinde yürüyen hayvanlar gelir. Yılanın omurgasız olduğunun düşünülmesinin sebebi de budur. Yılan hangi grupta yer alır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Yılan Omurgalı Mı?

Hayvanlar kendi içinde omurgalı ve omurgasız hayvanlar olarak ikiye ayrılır. Omurgalı hayvan denildiğinde ise temelde 5 farklı canlıdan bahsetmek mümkündür. Bahse konu canlılar aşağıda sıralanmıştır.

Memeliler

Kuşlar

Sürüngenler

Kurbağalar

Balıklar

Yukarıdaki sıralamadan da anlaşıldığı üzere sürüngenler kategorisi omurgalı kabul edilmiştir. Bu nedenle yılan da omurgalı bir canlıdır. Birçok kişi yılanları omurgasız bilse de yılanlar omurgalı canlılardır.

Yılan Hangi Grupta Yer Alır?

Yılan omurgalılar grubunda olan bir canlıdır. Omurgalı canlıların özelliklerine de değinmek istiyoruz. Bu kapsamda aşağıdaki maddeleri inceleyebilirsiniz.

Omurgalı canlıların sırtında omurga vardır ve bunun içinde omurilik bulunur.

Kafatası ve sinir sistemleri çok gelişmiştir.

Gelişmiş yapıda organları vardır.

Kapalı sisteme sahip dolaşım sistemleri vardır.

Vücutlarını tümüyle kaplayan derileri bulunur.

İskelet ve kıkırdakları vardır.

Yılanlar, omurgalı canlılarda bulunan tüm özellikleri gösterir. Dolaşım ve sinir sistemlerinde bir kısım farklılıklar vardır. Bu tür farklılıklar her canlıya özgüdür.