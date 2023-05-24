Yılanların Ömrü Ne Kadar? Yılanlar Kaç Yıl Yaşar, Ömrü Kaç Senedir?

Günümüzde tespit edilmiş çok sayıda yılan türü vardır. Yılanlar kaç yıl yaşar sorusu incelenirken de yılan türü dikkate alınmalıdır. Yılanlar, sürüngen canlılar içinde ortalama bir yaşam süresine sahiptir. Yılanların ömrü ne kadar sorusu, konunun en çok merak edilen konuları arasındadır. Yılanların hepsinin zehirli olduğuna yönelik de yanlış bilinen hususlar vardır. Yılanın ömrü ne kadar sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Yılanlar Kaç Yıl Yaşar?

Yılanlar, vahşi yaşamın dikkat çeken hayvanlarından biridir. Söz konusu canlılar, sürüngenler sınıfına mensup olup doğada karşılaşacağınız türde yaratıklardır. Birçok kişi tüm yılanların zehirli olduğunu zannner. Oysa yılanların çok az bir kısmı zehirlidir. Yılan türlerinin birçoğu zararsız hayvanlardır.

Yılanların kaç yıl yaşadığı, merak edilen konuların başında gelir. Yılanların ömrü, yılanın cinsine göre farklılık gösterir. En az yaşayan yılanlar su yılanlarıdır. Bunların ömrü de ortalama 7 yıldır. En çok yaşayan yılan türü ise anakonda olup ortalama ömrü 30 yıldır. Kral kobra olarak isimlendirilen zehirli yılan ise 15-20 yıl arasında yaşar.

Yılanların Ömrü Ne Kadar?

Yılanlar, doğal koşullarında çok daha uzun süre yaşayabilir. Doğal ortamından ayrılan, hayvanat bahçesi gibi alanlarda bakılan yılanların ömrü, normalden çok daha kısadır. Bilinçsiz avlanma gibi duyarsızlıklar neticesinde nesli tükenmek üzere olan yılan türleri de vardır. Doğal yaşamına müdahale edilmediği sürece zarar verme eğilimi olmayan yılanların ekosisteme de önemli faydaları vardır.