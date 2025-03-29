Yılbaşı Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Yıl Başı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Yılbaşı kelimesi günlük yaşantıda sıklıkla kullanılmaktadır. Ocak ayının birinci gününü ifade etmek için kullandığımız kelimeyi yazarken de maalesef bazen hatalar yapılabilmektedir. Özellikle kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı konusunda hatalar yapılmaktadır. Bu sebeple internette sıklıkla yılbaşı nasıl yazılır ve TDK'ye göre yıl başı ayrı mı bitişik mi yazılır sorusuna yanıt aranmaktadır.

Yılbaşı Nasıl Yazılır?

Yılbaşı, ocak ayının birinci gününü ifade etmek için kullanılır. Kelimeyi kullanırken de bazı yazım hataları yapılmaktadır. Genellikle kelimeyi "yıl başı" şeklinde ayrı yazılmış olarak görmekteyiz. Fakat bu yazım şekli hatalıdır. Kelimenin doğru yazımı "yıl başı" şeklinde ayrı olmalıdır.

TDK'ye Göre Yıl Başı Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

TDK kelimelerin anlamları ve yazımı konusunda referans alınması gereken önemli bir kaynaktır. TDK'ye göre de yılbaşı kelimesi bitişik şekilde yazılmalıdır. Kelimenin ayrı olarak yazılması hatalıdır. Kelimenin doğru yazımı " yıl başı" şeklinde olmalıdır.