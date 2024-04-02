Yıldırım Bayezid’in Mezarı Nerede? Yıldırım Bayezid Nerede Vefat Etti, Türbesi Hangi İlde?

Yıldırım Bayezid, Osmanlı'nın 4. padişahıdır ve 1354 ile 1403 yılları arasında hüküm sürmüştür. O, Balkanlara, Rumeli'ye ve Anadolu'ya yapılan fetihlere liderlik etmiştir. Yıldırım Bayezid'in en önemli zaferlerinden biri, 1396'daki Niğbolu Muharebesi'dir. Bu savaşta, Haçlı Ordusu mağlup edilmiş ve büyük bir zafer kazanılmıştır. Yıldırım Bayezid'in mezarı nerede, Yıldırım Bayezid nerede vefat etti ve türbesi hangi ilde muhakkak bilinmelidir.

Yıldırım Bayezid'in Mezarı Nerede?

Yıldırım Bayezid, 1402'de Timur İmparatorluğu ile yapılan Ankara Savaşı'nda esir düşmüştür. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu içinde siyasi ve askeri alanda birtakım karışıklıkların meydana gelmesine neden olmuştur. Çünkü onun esir alınmasıyla birlikte "Fetret Devri" veya diğer adıyla "Bunalım Devri" başlamıştır. Emir Süleyman, İsa Çelebi, Musa Çelebi ve Çelebi Mehmed isimli oğulları, 11 yıl süren Fetret Devri boyunca taht kavgasına tutuşmuşlardır.

Bu, Osmanlı'nın birliğini büyük ölçüde zedeleyen bir durum olmuştur. Buna zemin hazırlayan olay ise Yıldırım Bayezid'in ölümüdür. Onun, savaşta esir düştükten sonra esareti hazmedemediği için 8 Mart 1403'te Akşehir'de intihar ettiğini söyleyen birçok tarihçi vardır. Öte yandan, yaşadığı stres ve sıkıntı nedeniyle hastalanarak öldüğünü öne sürenler de bulunur. Naaşı ise bir süre sonra Bursa'ya getirilmiş ve Yıldırım Bayezid Türbesi'ne defnedilmiştir.

Yıldırım Beyazıt Türbesi'nde Kimler Var?

Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı'nda (1402) Moğol İmparatoru Timur'a yenildikten bir süre sonra vefat etmiştir. Ardından Bursa'ya getirilmiş ve kendisiyle aynı adı taşıyan türbeye gömülmüştür. Sadece o değil, onun gibi önemli birer şahsiyet olan bazı aile üyelerinin de kabirleri orada bulunmaktadır. Türbenin orta kısmında Yıldırım Bayezid, sol tarafında hanımı, sağ tarafında oğlu İsa Çelebi ve alt tarafında ise kime ait olduğu bilinmeyen iki kadının sandukaları vardır. Yıldırım Bayezid'in oğlu Süleyman Çelebi tarafından 1406'da yaptırılan Yıldırım Türbesi ise Yıldırım Medresesi'nin doğusunda bulunur.