Yıldız Dağları Nerede? Yıldız Dağları Hangi Ülkelerden Geçiyor, Nereye Bağlı?

Yıldız Dağları'nın doğal bitki örtüsü makidir ve yaklaşık 150 metre yüksekliğinden sonra ormanlar başlar. Dağların batı kısmı plato özelliği taşır ve bu alanlarda tarım yapılır. Özellikle ayçiçeği, mısır, şeker pancarı ve buğday yetiştirilir. Türkiye'nin en önemli yükseltilerinden biri olan Yıldız Dağları nerede, hangi ülkelerden geçiyor ve nereye bağlı gibi sorular ise coğrafyaya ilgisi olanlar için merak uyandırıcıdır.

Yıldız Dağları Nerede?

Yıldız Dağları (Istranca Dağları), Trakya bölgesinde yer alır ve Karadeniz kıyılarına paralel olarak uzanır. Bu dağlar, Bulgaristan'dan başlayarak Türkiye'nin İstanbul iline kadar yaklaşık 150 kilometre boyunca devam eder. Yıldız Dağları'nın en yüksek noktası, Kırklareli ilinde bulunan ve 1.031 metre yüksekliğe sahip olan Mahya Dağı'dır. Dağlar, jeolojik olarak granit ve gnays gibi metamorfik kayaçlardan oluşur ve Alpin Orojenezi sayesinde ortaya çıkmıştır. Yıldız Dağları, kuzeyde Karadeniz'e, güneyde ise Ergene Nehri'ne ulaşan akarsularla parçalanmıştır. Bu dağlar, hem Bulgaristan hem de Türkiye topraklarından geçer ve Trakya'nın önemli bir coğrafi özelliğini oluşturur.

Yıldız Dağları'na Nasıl Gidilir?

Yıldız Dağları'na ulaşmak için öncelikle İstanbul'dan yola çıkabilirsiniz. İstanbul'dan Kırklareli'ne doğru ilerlerken, TEM otoyolunu kullanarak Çatalca üzerinden devam edebilirsiniz. Kırklareli'ne ulaştıktan sonra, Yıldız Dağları Milli Parkı tabelalarını takip ederek dağlara ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma kullanmak isterseniz, İstanbul'dan Kırklareli'ne otobüs seferleri bulunmaktadır. Kırklareli'ne vardıktan sonra, yerel minibüsler veya taksilerle Yıldız Dağları'na ulaşabilirsiniz. Yıldız Dağları, doğa yürüyüşleri, kamp ve piknik gibi aktiviteler için de ideal bir yerdir.

Yıldız Dağları Özellikleri Neler?

Yıldız Dağları veya diğer adıyla Istranca Dağları, Trakya'nın Karadeniz kıyılarına paralel olarak Bulgaristan'dan İstanbul'a kadar uzanan yaklaşık 150 km uzunluğunda bir dağ zinciridir. Bu dağların bazı önemli özellikleri ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir: