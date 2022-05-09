Yıldızların oluşum sürecinin bilinebilmesi için öncelikle yıldızların ne olduğu çok iyi bilinmelidir. Bunun yanında yıldızların oluşum süreci yıllar almaktadır. Gece gökyüzünde bakıldığında genelde parlayan küresel bir cisim olarak görülürler. Bu açıdan baktığımızda ışık yayan bir gökcismi olarak kabul edilebilir. Bunun haricinde yıldızların oluşması için bazı ortam şartlarının bulunması gereklidir. Yıldızlar nasıl oluşur? Yıldız nedir, oluşum süreci nasıl gerçekleşir ve kaç yılda oluşur? Tarzındaki soruların cevabı…

Yıldız Nedir, Ne Demek?

Yıldız, ışık yayan bir gökcismi olarak karşımıza çıkmaktadır. Gökyüzünde nokta şeklinde görülen plazma küresidir. Bunun yanında içerisinde hidrojen ve helyum gazlarını barındırmaktadır. Bu yıldızlar bir araya gelerek birçok galaksi oluşmaktadır. Güneş de aynı zamanda bir yıldızdır. Bunlara ek olarak dünyadan çıplak gözle görülebilen yaklaşık 6 bin yıldız vardır.

Yıldızlar Nasıl Oluşur?

Yıldızların nasıl oluştuğu hakkında kesin bir fikir bulunmamaktadır. Fakat yapılan birçok araştırma sonucunda bazı yorumlar yapılmaktadır. Yıldızların oluşumu, gökadalardaki moleküler bulutların görece yüksek yoğunluklu olan kısımlarının çökmesiyle gerçekleştiği söylenmektedir.

Buradaki moleküllerin çarpışmasıyla birlikte hareket enerjisi moleküllerin iç enerjisine dönüşür. Böylelikle bu enerjinin bir kısmı kızılötesi ışın olarak yayılmaktadır. Bu sayede yüksek yoğunluklu bölgenin sıcaklığı düşer ve molekül bulutu çökmeye başlar. Sonrasında zamanla yoğunluk artarak ışığın büyük bir kısmı moleküller tarafından absorbe edilir.

Böylelikle hidrojen ve helyum atomları iyonlaşır. Bu ısınma aşaması bulutun kendi iç basıncı kendi kütle çekimini dengeleyene kadar devam eder. Böylece bir ön yıldız oluşur. Bu ön yıldız zaman içinde ışıma yoluyla enerji kaybederek küçülmeye ve ısınmaya devam eder. Merkezin sıcaklığı belirli bir değerin üzerine ulaştığı zaman çekirdek tepkimeleri gerçekleşmeye başlar ve böylece bir yıldız oluşur.

Yıldızların Oluşum Süreci

Yıldızların nasıl oluştuğundan yukarıda bahsetmiştik. Bu bağlamda yıldızların oluşması tahmin bile edilemeyecek kadar uzun sürelerde oluşmaktadır. Günümüzdeki varsayımlara göre birkaç milyon yıl içerisinde oluştukları düşünülmektedir.

Yıldız Kayması Nedir Neden Olur?

Halk arasında yıldız kayması olarak geçen bu olay aslında göktaşlarının yörüngeleri Dünya'nın yörüngeleriyle kesiştiğinde göktaşı büyük bir hızla atmosfere girmesiyle gerçekleşmektedir. Bu sırada meydana gelen sürtünme olayı sayesinde göktaşı ısınmaktadır. Isınma sonucunda da ışık saçmaya başlar ve halk dilinde bu olaya yıldız kayması denmektedir.